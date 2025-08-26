Lanús 1 – River 1: el Millonario dejó escapar la victoria y el Granate rescató un punto sobre la hora

River ganaba con un gol de Montiel, pero Lanús lo igualó en la última jugada y rescató un punto en su casa.

Este lunes, en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Lanús y River empataron 1-1 en un cierre de alto voltaje. El partido fue intenso y táctico, con un River más claro en la administración de la pelota y un Granate siempre a tiro, empujado por su gente.

La apertura llegó para la visita a los 77’: Gonzalo Montiel apareció en el área y definió para el 0-1 tras una jugada hilvanada por la derecha. Con la ventaja, River intentó dormir el trámite, pero le faltó filo para liquidarlo en las transiciones.

Lanús, lejos de rendirse, fue a buscarlo con decisión en tiempo añadido. Y en la última acción, a los 90+5’, Rodrigo Castillo empujó al gol una pelota suelta en el corazón del área, tras asistencia de Walter Bou, para decretar el 1-1 y desatar el grito en La Fortaleza.

El final dejó sensaciones cruzadas: River lamentó haber dejado escapar dos puntos cuando parecía tenerlo controlado; Lanús celebró la reacción y el premio a su insistencia.

Impacto en la tabla

River se mantiene líder de la Zona B con 12 puntos .

se mantiene con . Lanús llega a 10 puntos, a dos del puntero y en el lote perseguidor.

Próximos partidos