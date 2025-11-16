La UCR cordobesa sin banca en el Congreso: Mestre busca reorganizar al radicalismo tras una elección histórica

La Unión Cívica Radical de Córdoba quedó fuera del Congreso de la Nación luego de las legislativas 2025, en las que la lista encabezada por el exintendente Ramón Mestre obtuvo solo el 3,2% de los votos. Con un acto en Villa Esquiú, el dirigente agradeció a la militancia y llamó a recomponer la unidad interna y las alianzas de cara a 2027.

Las últimas elecciones legislativas dejaron en evidencia el desgaste de varias propuestas y liderazgos. Uno de los datos más fuertes se dio en la Unión Cívica Radical de Córdoba, histórica referencia partidaria en la provincia, que desde diciembre no tendrá representación en el Congreso de la Nación, un hecho inédito desde la recuperación democrática.

La lista encabezada por el exintendente Ramón Mestre obtuvo poco más de 62.000 votos, alrededor del 3,2% de los votos válidos totales. En un escenario marcado por la polarización entre figuras nacionales, el radicalismo cordobés registró así su peor desempeño electoral desde 1983.

Pese al magro resultado del 26 de octubre, Mestre consideró que correspondía agradecer el trabajo de la militancia y los fiscales. Con ese objetivo, encabezó un acto en Villa Esquiú que reunió a más de 1.000 personas, donde su equipo buscó respaldar a quienes sostuvieron la campaña y, al mismo tiempo, dejar en claro que no se retirará de la disputa interna en la UCR Córdoba.

En ese encuentro, el exintendente ensayó un mensaje de apertura hacia otros sectores partidarios. “Elijo pensar en que es más fácil encontrarnos en el futuro que seguir discutiendo el pasado”, expresó, en una frase que apuntó a bajar la intensidad de los cruces internos y a reposicionar su figura en el debate por el rumbo del radicalismo provincial.

Mestre agregó que “confío en que vamos a poder sentarnos en una mesa para acercar posiciones y el radicalismo vuelva a articular alianzas”, en alusión a la necesidad de ordenar la estrategia partidaria luego de las idas y vueltas con Marcos Ferrer, presidente de la UCR Córdoba. El llamado apunta a recomponer vínculos en un contexto en el que el diputado Rodrigo de Loredo ya anunció su intención de ser candidato a la gobernación.

El exintendente insistió además en que “por eso convoco a todos los correligionarios. Sin personalismos, ni individualismos. Vamos a seguir trabajando para sumar ideas desde otro lugar y para sumar al debate y la discusión responsable que debe dar el radicalismo”. El mensaje, dirigido a la estructura partidaria, busca instalar la idea de una renovación hacia 2027 sin abandonar la escena.

Mientras tanto, el radicalismo cordobés sigue sin definir una postura clara frente al Gobierno nacional de La Libertad Avanza y arrastra el impacto de haber quedado fuera del Congreso. En ese marco, la discusión interna sobre liderazgos, alianzas y horizonte político aparece como una de las claves para intentar recomponer el peso del partido en el distrito en el próximo turno electoral.