La Sudamericana 2026 definió sus zonas y dejó un panorama exigente para los argentinos

La Conmebol sorteó la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y los seis representantes argentinos ya conocen su camino en el torneo. River y Racing quedaron en zonas con rivales brasileños, mientras que San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra también definieron sus cruces para el arranque de la competencia.

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definida su fase de grupos y el sorteo dejó un panorama exigente para los clubes argentinos, con varios cruces ante equipos brasileños y zonas de perfil muy distinto entre sí. La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo.

Uno de los focos principales quedó puesto en River, que integrará el Grupo H junto a Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo. A priori, aparece como un grupo accesible en relación con otros, aunque con un rival brasileño que asoma como el principal escollo y dos viajes largos dentro del continente.

San Lorenzo, en tanto, cayó en el Grupo D con Santos, Deportivo Cuenca y Recoleta. El principal atractivo de la zona pasa por el cruce con el equipo brasileño, en una zona que combina un rival de peso regional con dos adversarios de menor tradición copera pero capaces de complicar.

En el caso de Racing, el sorteo lo ubicó en el Grupo E junto a Caracas, Independiente de Bolivia y Botafogo. El cruce con el conjunto brasileño sobresale como el más exigente de la zona, mientras que la visita a la altura boliviana también aparece como una dificultad concreta para la Academia.

Tigre quedó en el Grupo A con América de Cali, Macará y Alianza Atlético. Es una zona pareja, sin un gigante continental claro, pero con salidas incómodas y márgenes ajustados para un equipo que buscará pelear por el primer puesto desde el arranque.

Deportivo Riestra integrará el Grupo F junto a Gremio, Palestino y Montevideo City Torque. En su caso, el gran desafío será enfrentar a uno de los clubes más fuertes del cuadro, en una zona que exigirá regularidad para sostener chances de clasificación.

Por su parte, Barracas Central compartirá el Grupo G con Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano. El sorteo lo dejó en una de las zonas más pesadas para los argentinos, con dos rivales de enorme tradición continental y una exigencia alta desde la primera fecha.

Con el cuadro ya definido, los equipos argentinos empiezan a proyectar una fase de grupos en la que solo los líderes avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los segundos deberán jugar un repechaje ante terceros de la Libertadores. El sorteo dejó escenarios diversos, pero también una certeza común: ninguno tendrá un camino sencillo.