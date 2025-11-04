La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero deja el PRO y se suma al bloque de Milei

La legisladora del PRO confirmó su pase al bloque libertario en el Senado, en un movimiento que reconfigura el mapa político. Patricia Bullrich celebró la incorporación y destacó su rol en las reformas que impulsa el Gobierno nacional.

La senadora Carmen Álvarez Rivero, representante de Córdoba y actual presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, formalizó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza (LLA), tras haber integrado desde 2021 la bancada del PRO dentro de Juntos por el Cambio.

El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich, quien publicó un mensaje en sus redes sociales: “Carmen viene trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo, y hoy se suma al bloque de LLA en el Senado”.

Bullrich celebró la decisión como “una alegría enorme” y agregó que seguirán “sumando gente valiosa al equipo” para “empujar el cambio y las reformas que la Argentina necesita”.

Un movimiento con impacto político

La senadora Álvarez Rivero, reconocida por su perfil técnico y su participación activa en temas laborales, había ingresado al Senado en 2021 como parte de Juntos por el Cambio, acompañando al entonces liderazgo nacional de Mauricio Macri.

Su paso a La Libertad Avanza no solo fortalece al oficialismo libertario en la Cámara alta, sino que abre un nuevo frente de debate dentro del PRO, donde algunos sectores podrían considerar la posibilidad de reclamar su banca, bajo el argumento de que fue obtenida por el espacio de Juntos por el Cambio.

Con esta incorporación, LLA amplía su base legislativa en el Congreso de la Nación, en un contexto en el que el Gobierno busca respaldo político para avanzar con las reformas estructurales anunciadas por el presidente Javier Milei tras las elecciones legislativas.