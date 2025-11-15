La Plaza Belgrano suma nuevas veredas, juegos y mejoras integrales

La Municipalidad de Villa Carlos Paz completó una obra de refuncionalización y puesta en valor en la Plaza Belgrano, en barrio General Belgrano, con nuevas veredas, renovación del equipamiento y mejoras en la iluminación y el arbolado.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz finalizó una serie de trabajos de mejora integral en la Plaza Belgrano, ubicada en barrio General Belgrano, uno de los espacios verdes más tradicionales del centro de la ciudad. De la presentación de las obras participaron el intendente Esteban Avilés y vecinos del sector.

La intervención se desarrolló en el marco del Presupuesto Participativo, la herramienta municipal a través de la cual los vecinos propusieron y eligieron la ejecución de nuevas veredas para este histórico espacio público, clave para el tránsito cotidiano de familias y residentes que utilizan la plaza a diario.

“Quiero felicitar a los vecinos, que votaron y participaron con estos proyectos tan importantes para el barrio y la familia carlospacense. Siempre como prioridad el espacio público, con un concepto de responsabilidad y cuidado”, manifestó el intendente Esteban Avilés.

Las tareas incluyeron la construcción de veredas en distintos sectores de la plaza, planificadas de acuerdo a los recorridos habituales de las familias del barrio. Además, se concretó el despeje de luminarias, la extracción de árboles secos —reemplazados por especies autóctonas— y la reparación del equipamiento urbano existente.

En el mismo proceso de puesta en valor, se instalaron juegos nuevos, se relocalizaron y acondicionaron los cestos de residuos y se trabajó en la reparación del muro de piedra, con el objetivo de ofrecer un espacio más seguro, accesible y confortable para vecinos, familias y visitantes.