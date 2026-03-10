La Perla: identificaron parcialmente restos óseos hallados en excavaciones de 2025

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba informó la identificación parcial de 12 personas entre los restos óseos encontrados el año pasado en la guarnición militar de La Calera, en el marco de la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino La Perla. Los detalles serán ampliados una vez concluido el proceso de notificación a familiares directos.

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba comunicó este martes un avance de fuerte impacto en una de las investigaciones por delitos cometidos durante la última dictadura: la identificación parcial de 12 personas entre los restos óseos hallados en septiembre de 2025 dentro del predio de la guarnición militar de La Calera, donde funcionó el ex centro clandestino de detención La Perla.

Según se informó oficialmente, el hallazgo fue resultado de tareas de prospección y excavación arqueológica realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), encomendadas por el juzgado en el marco de la búsqueda de posibles enterramientos clandestinos vinculados a ese CCD. En esos trabajos también intervinieron, en cooperación, el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Las excavaciones se desarrollaron en sectores de interés dentro de la guarnición, entre ellos la zona conocida como Loma del Torito, sobre la base de una investigación que lleva cerca de dos décadas y que combinó testimonios, imágenes satelitales, fotografías aéreas históricas y relevamientos con tecnología LiDAR.

Por el momento, desde la órbita judicial señalaron que la información pública se ampliará una vez que concluya el proceso de notificación a los familiares directos de las víctimas.

La causa cuenta con intervención de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance de los hallazgos en una investigación vinculada a uno de los principales centros clandestinos del terrorismo de Estado en la provincia. Se estima que por La Perla pasaron entre 2.000 y 2.500 personas, muchas de ellas aún desaparecidas.