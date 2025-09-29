La Mesa de Derechos Humanos destacó el hallazgo de restos en cercanías de La Perla: “La historia no está cerrada”

El organismo destacó los avances anunciados por la Justicia Federal y el Equipo Argentino de Antropología Forense y reafirmó la vigencia de la memoria, la verdad y la justicia.

La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba celebró los avances en la investigación sobre el hallazgo de restos humanos en el campo del Ejército, en inmediaciones del ex Centro Clandestino de Detención La Perla. El anuncio fue realizado por el juez federal Hugo Vaca Narvaja junto al Equipo Argentino de Antropología Forense.

El comunicado recordó que la causa tomó un impulso decisivo a partir de la presentación de la querella colectiva el pasado 11 de abril, y que la investigación se apoyó en fotografías aéreas tomadas en 1979, que ya comienzan a dar resultados concretos.

“Este hallazgo confirma que la historia no está cerrada: se sigue abriendo con cada verdad que emerge frente al silencio y al negacionismo. La búsqueda no se agota en una campaña ni en un plazo, es una tarea permanente y colectiva”, expresaron desde la Mesa.

La organización también destacó que buscar y encontrar “es una necesidad de toda la ciudadanía y de la democracia y es también un compromiso de las nuevas generaciones. Porque desenterrar la verdad, no naturalizar la crueldad y entender que esto es parte del presente son tareas que nos involucran a todos y todas”.

El texto subrayó además la importancia de proteger y preservar el territorio donde se llevan adelante las investigaciones, con el fin de garantizar la continuidad de la búsqueda y la construcción de una memoria que pueda transmitirse a las próximas generaciones.

La declaración concluye reafirmando consignas históricas: “Son 30.000. Fue genocidio. Nunca más”.