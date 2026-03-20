La Libertadores 2026 ya tiene grupos: cómo quedaron los equipos argentinos tras el sorteo

La Conmebol sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y los seis representantes argentinos ya conocen su camino en el torneo. Boca quedó en una de las zonas más exigentes, mientras que Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia también definieron a sus rivales.

La Copa Libertadores 2026 ya tiene definida su fase de grupos y el sorteo dejó un panorama variado para los clubes argentinos, con zonas de distinta complejidad y varios cruces de peso desde el arranque. La etapa de grupos comenzará el martes 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo.

Entre los equipos argentinos, uno de los focos principales quedó puesto en Boca, que integrará el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador. En los papeles, aparece como una de las zonas más exigentes del cuadro por la jerarquía internacional de varios de sus integrantes y por la presencia de dos rivales con historia copera.

Estudiantes de La Plata, en tanto, cayó en el Grupo A con Flamengo, Cusco e Independiente Medellín. El cruce con el campeón vigente aparece como el principal atractivo de la zona, en un grupo que exigirá al Pincha desde el inicio pero que también lo deja con margen para pelear la clasificación.

Independiente Rivadavia tendrá un debut fuerte en el torneo continental: compartirá el Grupo C con Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira. Para el club mendocino será una experiencia inédita a este nivel, en una zona que combina un rival brasileño de peso, la dificultad habitual de la altura boliviana y un equipo venezolano que llega con protagonismo local.

En el Grupo E, Platense quedó emparejado con Peñarol, Corinthians e Independiente Santa Fe. El sorteo le deparó una zona de fuerte tradición copera, con dos campeones continentales como rivales y un escenario exigente para un club que jugará por primera vez esta instancia.

Lanús, por su parte, integrará el Grupo G con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol. El Granate tendrá un recorrido con desafíos geográficos y futbolísticos marcados, especialmente por las visitas a la altura y por la presencia de un rival brasileño en crecimiento.

El último representante argentino será Rosario Central, ubicado en el Grupo H junto a Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central. A priori, aparece como una zona pareja, sin un gigante tradicional del continente, pero con adversarios competitivos y salidas complejas.

Con el cuadro ya definido, los equipos argentinos empiezan a proyectar un arranque de copa con realidades distintas: algunos con obligación de pelear arriba desde el inicio y otros con el desafío de afirmarse en el plano continental. El sorteo dejó grupos con perfiles muy distintos, pero también la sensación de que ninguno tendrá un camino sencillo en una edición que volverá a exigir regularidad, experiencia y peso competitivo.