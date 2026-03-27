La Legislatura de Córdoba homenajeó a científicos e investigadores ligados a la memoria a 50 años del golpe

La Unicameral cordobesa realizó este jueves una jornada de actividades culturales, evocativas y de reflexión en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, con la presentación del libro “Ropa prestada”, una muestra fotográfica, un conversatorio sobre ciencia, memoria y democracia y reconocimientos a investigadoras e investigadores por sus aportes al sostenimiento de la memoria colectiva.

En el contexto del 50º aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en Argentina, la Legislatura de Córdoba llevó adelante este jueves por la tarde una jornada de actividades culturales y evocativas centradas en la memoria, los derechos humanos y la democracia.

La propuesta incluyó la presentación del libro “Ropa prestada”, la habilitación de una muestra fotográfica vinculada a esa obra literaria y un conversatorio titulado “Ciencia, memoria y democracia: a 50 años del golpe de Estado”, además de un homenaje a investigadoras e investigadores que realizaron aportes al esclarecimiento de desapariciones, la restitución de identidades y la preservación de la memoria colectiva.

Desde la Unicameral destacaron que la actividad volvió a expresar, como ocurre cada año, el compromiso institucional con la dignidad humana, los derechos humanos y el legado de Memoria, Verdad y Justicia. En esa línea, se planteó que, a medio siglo del golpe cívico-militar, la iniciativa buscó activar “una memoria viva”, no como repetición sino como experiencia compartida, para sostener el compromiso del “Nunca Más”.

Un conversatorio sobre ciencia, memoria y democracia

Alrededor de las 18, y en el marco del ciclo de conferencias “Construyendo diálogos”, se desarrolló en el Auditorio de la Democracia el conversatorio “Ciencia, memoria y democracia: a 50 años del golpe de Estado”.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, la Vicegobernación, el CCT Conicet Córdoba y la Legislatura de Córdoba.

El encuentro fue conducido por el vicedirector del Centro Científico Tecnológico Conicet Córdoba, Andrés Izeta, y se propuso como un espacio de reflexión colectiva para articular los aportes de las ciencias sociales con los procesos de memoria y la construcción democrática en Argentina.

El ciclo “Construyendo diálogos” es impulsado por la Legislatura y apunta a promover la escucha activa, el intercambio de ideas y el pensamiento crítico como bases de una convivencia democrática más sólida.

La vicegobernadora Myrian Prunotto impulsa y valora este tipo de iniciativas, orientadas a fortalecer la vida democrática en la provincia.

Autoridades y exposiciones

Por parte de la Legislatura participaron la vicepresidenta Julieta Rinaldi; los legisladores Juan José Blangino, Carlos Carignano, Stella Maris Peralta y Noelia Agüero; la secretaria General Leticia Allocco; el prosecretario General Carlos Baldo; y el director de Capacitación y Extensión Legislativa, Martín Álvarez.

Tanto Rinaldi como Blangino destacaron la importancia de estos espacios de diálogo y subrayaron el valor de la ciencia y los avances tecnológicos como herramientas para fortalecer la democracia.

También participaron el director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial, Emilio Iosa; la directora de Divulgación de las Ciencias y Tecnología, María José Viola; y el director del CCT Conicet Córdoba, Sergio Dassi.

La actividad fue moderada por Ludmila da Silva Catela, investigadora especializada en estudios sobre memoria, violencias y pasado reciente, y contó con exposiciones de Celia Basconzuelo y Virginia Morales.

Basconzuelo se enfocó en los años finales de la última dictadura militar, entre 1980 y 1982, y analizó el papel del activismo cívico en escalas locales, las tensiones internas del régimen autoritario y el lugar de las prácticas peticionarias y asociativas vecinales, con sus potencialidades y límites en el proceso previo al retorno democrático.

Morales, por su parte, centró su intervención en los aportes de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a 50 años del golpe, a quienes destacó como productoras de saberes y creadoras de prácticas y lenguajes que hoy forman parte del patrimonio sociopolítico y científico del país, con un papel central en la construcción de memoria y en los procesos de democratización.

Reconocimiento a investigadores e investigadoras

En la segunda parte del encuentro, la Legislatura realizó un homenaje a investigadoras e investigadores que, desde la labor científica, el arte y el compromiso con la verdad, contribuyeron al esclarecimiento de desapariciones, la restitución de identidades y el sostenimiento de la memoria colectiva en democracia.

Por impulso del legislador Juan José Blangino, la Unicameral entregó placas de reconocimiento a Osvaldo Heredia, Norma San Nicolás, Ana Mohaded, Liliana Guillot, Mirta Iriondo, Carlos Vullo, Guillermo Sagripanti y Ludmila da Silva Catela.

De ese modo, la jornada combinó memoria, pensamiento crítico, producción científica y reconocimiento institucional, en una fecha cargada de sentido histórico y político para la Argentina.