viernes, marzo 27, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Sociedad La Legislatura de Córdoba homenajeó a científicos e investigadores ligados a la...

La Legislatura de Córdoba homenajeó a científicos e investigadores ligados a la memoria a 50 años del golpe

La Unicameral cordobesa realizó este jueves una jornada de actividades culturales, evocativas y de reflexión en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, con la presentación del libro “Ropa prestada”, una muestra fotográfica, un conversatorio sobre ciencia, memoria y democracia y reconocimientos a investigadoras e investigadores por sus aportes al sostenimiento de la memoria colectiva.

En el contexto del 50º aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en Argentina, la Legislatura de Córdoba llevó adelante este jueves por la tarde una jornada de actividades culturales y evocativas centradas en la memoria, los derechos humanos y la democracia.

La propuesta incluyó la presentación del libro “Ropa prestada”, la habilitación de una muestra fotográfica vinculada a esa obra literaria y un conversatorio titulado “Ciencia, memoria y democracia: a 50 años del golpe de Estado”, además de un homenaje a investigadoras e investigadores que realizaron aportes al esclarecimiento de desapariciones, la restitución de identidades y la preservación de la memoria colectiva.

Desde la Unicameral destacaron que la actividad volvió a expresar, como ocurre cada año, el compromiso institucional con la dignidad humana, los derechos humanos y el legado de Memoria, Verdad y Justicia. En esa línea, se planteó que, a medio siglo del golpe cívico-militar, la iniciativa buscó activar “una memoria viva”, no como repetición sino como experiencia compartida, para sostener el compromiso del “Nunca Más”.

Un conversatorio sobre ciencia, memoria y democracia

Alrededor de las 18, y en el marco del ciclo de conferencias “Construyendo diálogos”, se desarrolló en el Auditorio de la Democracia el conversatorio “Ciencia, memoria y democracia: a 50 años del golpe de Estado”.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, la Vicegobernación, el CCT Conicet Córdoba y la Legislatura de Córdoba.

El encuentro fue conducido por el vicedirector del Centro Científico Tecnológico Conicet Córdoba, Andrés Izeta, y se propuso como un espacio de reflexión colectiva para articular los aportes de las ciencias sociales con los procesos de memoria y la construcción democrática en Argentina.

El ciclo “Construyendo diálogos” es impulsado por la Legislatura y apunta a promover la escucha activa, el intercambio de ideas y el pensamiento crítico como bases de una convivencia democrática más sólida.

La vicegobernadora Myrian Prunotto impulsa y valora este tipo de iniciativas, orientadas a fortalecer la vida democrática en la provincia.

Autoridades y exposiciones

Por parte de la Legislatura participaron la vicepresidenta Julieta Rinaldi; los legisladores Juan José Blangino, Carlos Carignano, Stella Maris Peralta y Noelia Agüero; la secretaria General Leticia Allocco; el prosecretario General Carlos Baldo; y el director de Capacitación y Extensión Legislativa, Martín Álvarez.

Tanto Rinaldi como Blangino destacaron la importancia de estos espacios de diálogo y subrayaron el valor de la ciencia y los avances tecnológicos como herramientas para fortalecer la democracia.

También participaron el director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial, Emilio Iosa; la directora de Divulgación de las Ciencias y Tecnología, María José Viola; y el director del CCT Conicet Córdoba, Sergio Dassi.

La actividad fue moderada por Ludmila da Silva Catela, investigadora especializada en estudios sobre memoria, violencias y pasado reciente, y contó con exposiciones de Celia Basconzuelo y Virginia Morales.

Basconzuelo se enfocó en los años finales de la última dictadura militar, entre 1980 y 1982, y analizó el papel del activismo cívico en escalas locales, las tensiones internas del régimen autoritario y el lugar de las prácticas peticionarias y asociativas vecinales, con sus potencialidades y límites en el proceso previo al retorno democrático.

Morales, por su parte, centró su intervención en los aportes de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a 50 años del golpe, a quienes destacó como productoras de saberes y creadoras de prácticas y lenguajes que hoy forman parte del patrimonio sociopolítico y científico del país, con un papel central en la construcción de memoria y en los procesos de democratización.

Reconocimiento a investigadores e investigadoras

En la segunda parte del encuentro, la Legislatura realizó un homenaje a investigadoras e investigadores que, desde la labor científica, el arte y el compromiso con la verdad, contribuyeron al esclarecimiento de desapariciones, la restitución de identidades y el sostenimiento de la memoria colectiva en democracia.

Por impulso del legislador Juan José Blangino, la Unicameral entregó placas de reconocimiento a Osvaldo Heredia, Norma San Nicolás, Ana Mohaded, Liliana Guillot, Mirta Iriondo, Carlos Vullo, Guillermo Sagripanti y Ludmila da Silva Catela.

De ese modo, la jornada combinó memoria, pensamiento crítico, producción científica y reconocimiento institucional, en una fecha cargada de sentido histórico y político para la Argentina.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Valle Hermoso presentó su agenda de Semana Santa con propuestas culturales,...

La Justicia de EE.UU. revocó la condena contra la Argentina por...

Cuesta Blanca coordinó acciones de seguridad con autoridades de la Patrulla...

Villa Carlos Paz se prepara para una Semana Santa 2026 con...