La Justicia ordenó al PAMI restituir el 100% de cobertura en medicamentos a jubilados y jubiladas

El fallo del Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza extiende la medida a todo el país, priorizando el derecho a la salud en un contexto de crisis económica.

El Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza ordenó al PAMI restituir la cobertura total (100%) de medicamentos a jubilados y jubiladas en todo el territorio nacional, tras hacer lugar a una presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

La entidad había solicitado que el beneficio, inicialmente dispuesto para un grupo de afiliados, se hiciera extensivo al conjunto de los beneficiarios del organismo.

En su resolución, el tribunal fundamentó la medida en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que “el derecho a la salud debe interpretarse privilegiando siempre la protección de la salud pública”.

Alcance nacional y fundamentos del fallo

La sentencia subraya que, en tiempos de crisis económica y social, el Estado debe reforzar la protección de los derechos sociales, en especial de los sectores más vulnerables. Por ello, el juez consideró procedente extender la cautelar a todos los afiliados jubilados del PAMI en la Argentina.

El fallo también tuvo en cuenta los numerosos pedidos de agrupaciones sociales, sindicatos y organizaciones civiles que reclamaron medidas similares en distintas provincias —entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán— para restablecer el acceso gratuito a los medicamentos.

Alcances administrativos

Por último, el texto aclara que esta disposición no afectará los trámites en curso realizados por los beneficiarios al amparo de las resoluciones suspendidas, los cuales mantendrán plena validez.

Con este fallo, la Justicia federal vuelve a poner en el centro la obligación del Estado de garantizar la continuidad de las políticas públicas de salud para los adultos mayores, especialmente en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.