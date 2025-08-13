La inflación de julio fue del 1,9% y alcanzó el 36,6% interanual, según el Indec

El índice de precios mostró subas destacadas en Recreación y cultura, Transporte y Restaurantes y hoteles, mientras que la indumentaria registró una baja mensual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que la inflación de julio se ubicó en 1,9%, acumulando una variación interanual del 36,6%. El mes estuvo marcado por la tensión cambiaria generada por una “minicorrida” del dólar, que fue contenida mediante un fuerte incremento en las tasas de interés de los bonos del gobierno.

Rubros con mayores y menores aumentos

Mayores alzas : Recreación y cultura (+4,8%), Transporte (+2,8%) y Restaurantes y hoteles (+2,8%).

: Recreación y cultura (+4,8%), Transporte (+2,8%) y Restaurantes y hoteles (+2,8%). Menores variaciones: Bebidas alcohólicas y tabaco (+0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

En Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba fue del 1,9%, impulsada por incrementos en verduras, tubérculos y legumbres, carnes y derivados, pan y cereales.

Expectativas y contexto electoral

Analistas señalaron que la suba del dólar oficial aún no se trasladó de forma directa a los precios, aunque advirtieron que la cercanía de las elecciones comenzó a influir en las expectativas económicas.