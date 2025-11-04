La Iglesia confirmó 13 denuncias por abusos en instituciones católicas de Córdoba

El informe anual de la Comisión Pastoral de Cuidado de las Víctimas reveló que cinco de los casos corresponden a abusos sexuales. La Arquidiócesis destacó que todos fueron abordados siguiendo los protocolos establecidos.

La Arquidiócesis de Córdoba presentó el informe anual de la Comisión Pastoral de Cuidado de las Víctimas y Prevención de Abusos, donde se confirmaron 13 denuncias por presuntos abusos ocurridos durante el último año en parroquias, colegios y movimientos católicos.

Según explicó Sergio Colmenares, integrante de la comisión, los casos no se limitan únicamente a abusos sexuales. “Dentro de los trece casos tenemos abuso de autoridad, abuso de poder y abuso de conciencia. Cinco son de abuso sexual, y solamente cuatro se dieron en instituciones educativas”, detalló en diálogo con Canal 10.

Casos en instituciones educativas

Colmenares indicó que los cuatro casos registrados en colegios ya fueron resueltos por las autoridades, aplicando los protocolos del Ministerio de Educación y las normativas internas de la Iglesia.

“La mayoría de los casos que se dieron han sido entre pares: algún comentario desubicado entre compañeros, una foto o una situación compleja que las autoridades institucionales han trabajado”, explicó el referente pastoral.

El informe forma parte del trabajo anual que la Iglesia Católica realiza para prevenir situaciones de abuso y acompañar a las víctimas, en el marco de la política de tolerancia cero impulsada por el Vaticano.

Desde la Arquidiócesis destacaron que la Comisión Pastoral de Cuidado continuará brindando espacios de contención, formación y capacitación en todas las diócesis y comunidades religiosas de la provincia.