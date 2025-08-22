La historia secreta de por qué el mate se convirtió en la bebida nacional

Desde sus raíces guaraníes hasta su consagración como símbolo argentino, el mate atravesó siglos de historia, migraciones y costumbres sociales que lo transformaron en mucho más que una infusión.

El mate es hoy una de las costumbres más arraigadas de la Argentina. Presente en hogares, oficinas, plazas y viajes, su ritual trasciende edades y clases sociales. Pero el camino que recorrió hasta convertirse en la bebida nacional tiene capítulos poco conocidos que unen pueblos originarios, conquistadores europeos y transformaciones culturales.

Origen guaraní

El consumo de yerba mate se remonta a los pueblos guaraníes, que recolectaban las hojas del Ilex paraguariensis en las selvas de la región del Paraná. Secaban y molían el follaje para preparar una infusión amarga, que bebían en recipientes naturales como calabazas, usando cañas huecas a modo de bombilla. Para ellos, el mate tenía un carácter sagrado y comunitario, asociado a rituales de amistad y fortaleza.

La llegada de los españoles y los jesuitas

Con la colonización, el mate fue adoptado rápidamente por los conquistadores españoles y se expandió hacia el Virreinato del Río de la Plata. En el siglo XVII, los jesuitas comenzaron a cultivar la yerba de manera organizada, lo que permitió un salto en la producción y en la comercialización hacia otras regiones. Tanto fue su éxito que se llegó a hablar de “oro verde”.

Del estigma al arraigo popular

En los primeros tiempos coloniales, el mate fue criticado por las élites, que lo veían como un hábito indígena. Sin embargo, su bajo costo y su poder estimulante lo hicieron popular entre campesinos, soldados y trabajadores. Con el tiempo, incluso las clases acomodadas lo adoptaron como una costumbre cotidiana, resignificando su imagen.

El mate en la vida social

Lo que distingue al mate no es solo la bebida en sí, sino el acto de compartirlo. La ronda de mate se convirtió en un ritual de hospitalidad y confianza: ofrecerlo simboliza apertura y amistad. A lo largo de los siglos, este gesto se consolidó como una marca cultural profundamente argentina, replicada en reuniones familiares, espacios de trabajo y encuentros de amigos.

La consagración como símbolo nacional

En el siglo XX, con la consolidación del Estado argentino y la difusión de la identidad nacional, el mate se convirtió en emblema cultural. Su presencia en canciones folklóricas, poemas, películas y campañas turísticas ayudó a consolidarlo como la bebida nacional. Hoy, además, es un producto de exportación que identifica al país en todo el mundo.

Más que una infusión, el mate es un lenguaje compartido que une pasado y presente, campo y ciudad, costumbre indígena y tradición criolla. Su historia muestra cómo un simple ritual de bebida se transformó en símbolo de identidad argentina.