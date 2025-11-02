La Gloria empezó ganando pero Central lo dio vuelta y se quedó con el triunfo en Alta Córdoba

El equipo auriazul se impuso por 3 a 1 con goles de Malcorra, Di María y Ovando, y sigue en la cima de la Zona B del Torneo Clausura.

Rosario Central derrotó este viernes por 3 a 1 a Instituto en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura. El conjunto rosarino logró revertir el resultado tras empezar en desventaja y se mantiene como líder de su grupo con 30 puntos.

El local se había puesto en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo con un tanto del colombiano Jhon Córdoba, que aprovechó un rebote luego de un mano a mano con Jorge Broun. Sin embargo, la reacción de Central fue inmediata: dos minutos después, Ignacio Malcorra igualó el marcador con una definición cruzada dentro del área.

Antes del descanso, Ángel Di María tuvo una clara oportunidad para ampliar la diferencia con un remate que pasó muy cerca del ángulo derecho del arquero Manuel Roffo.

En el complemento, el “Fideo” fue protagonista: a los 18 minutos, recibió una falta en el área que derivó en penal y él mismo se encargó de convertirlo con un disparo suave al palo izquierdo. Tres minutos más tarde, el propio Di María ejecutó un tiro libre al segundo palo que Ignacio Ovando conectó de cabeza para sellar el 3-1 definitivo.

El equipo de Daniel Oldrá intentó descontar sobre el final, pero el travesaño le negó el gol a Manuel Romero, y en el rebote el remate de Matías Fonseca fue contenido por Broun.

Con este resultado, Rosario Central continúa en lo más alto de la Zona B con 30 puntos, mientras que Instituto quedó en la décima posición con 15 unidades, fuera de la zona de clasificación.

En la próxima fecha, los rosarinos recibirán a San Lorenzo el viernes 7 de noviembre a las 21:00, mientras que la “Gloria” visitará a Sarmiento de Junín el domingo 9 a las 19:20.