La Defensoría del Pueblo de Córdoba acompañará a las personas afectadas por la suspensión de pensiones no contributivas

Tras un fallo judicial de alcance nacional, se reactivará el pago a beneficiarios suspendidos. La Defensoría del Pueblo de Córdoba brindará acompañamiento y asesoramiento gratuito a quienes figuren o no en la nómina publicada oficialmente.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba informó que brindará acompañamiento y asesoramiento a las personas afectadas por la suspensión de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral, tras el fallo judicial de alcance nacional que ordena restablecer los pagos interrumpidos.

El organismo provincial dispuso sus canales de atención para atender consultas y ofrecer información sobre la reactivación de haberes a quienes figuren —o no— en la nómina publicada oficialmente el lunes 27 de octubre.

Los interesados pueden acercarse a la sede de la Defensoría, en Deán Funes 352, de lunes a viernes de 8 a 18, comunicarse al 0800-777-0337 o vía WhatsApp al 351-5331770, en los mismos días y horarios.

Cómo es el procedimiento

Quienes no estén incluidos en el listado oficial podrán iniciar un expediente a través de la Defensoría para ser incorporados a un amparo colectivo, con el objetivo de gestionar la restitución del beneficio suspendido.

Desde la institución se destacó que la medida busca garantizar el acceso a un derecho esencial, especialmente para las personas que dependen de este ingreso como sustento básico.

Contexto nacional

La decisión se enmarca en las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), durante las cuales se suspendieron numerosas pensiones por factores no vinculados a los requisitos legales de otorgamiento.

Esta situación afectó a miles de beneficiarios en todo el país, lo que derivó en la presentación de amparos colectivos.

Como resultado, la Justicia dictó una sentencia de alcance nacional que obliga al Estado a reactivar los pagos suspendidos, y la ANDIS emitió la Resolución N° 13901/2025, que establece tres puntos principales: