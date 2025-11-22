La cordobesa Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad de la Nación

Patricia Bullrich confirmó que dejará el Ministerio de Seguridad el 10 de diciembre para asumir como senadora nacional y que su reemplazante será la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, una funcionaria con larga trayectoria académica y política que fue ministra en Córdoba durante el motín policial de 2013. En paralelo, el Gobierno definió que Carlos Alberto Presti estará al frente del Ministerio de Defensa.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este sábado quién ocupará su lugar en el gabinete a partir del 10 de diciembre, cuando deje el cargo para asumir su banca como senadora nacional. La elegida es la actual secretaria de Seguridad, la cordobesa Alejandra Monteoliva, que será promovida a titular de la cartera.

El anuncio se realizó mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que Bullrich destacó el rol que Monteoliva tuvo en estos años dentro del Ministerio. “Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”, expresó.

La ministra también agradeció al presidente Javier Milei por respaldar la designación y reivindicó la línea política del área. “Agradezco al Presidente por confiar en vos y por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga. Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien”, sostuvo.

Relevo también en el Ministerio de Defensa

El recambio en Seguridad se da en simultáneo con cambios en el Ministerio de Defensa. Se confirmó que la cartera quedará bajo la conducción del teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, quien será designado como nuevo ministro en reemplazo de Luis Petri, que asumirá como diputado nacional.

Desde sus redes sociales, Petri se despidió del cargo y marcó los desafíos que deja abiertos. “Le deseo lo mejor en la tarea de llevar adelante las inspiradoras y necesarias reformas que impulsa el Presidente respaldando a las Fuerzas y defendiendo a todos los argentinos en el aire con los F16, en las fronteras con el Ejército y en el mar con nuestra Armada!”, escribió.

Quién es Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva, de 55 años, es cordobesa y hasta ahora se desempeñó como secretaria de Seguridad de la Nación, acompañando a Bullrich desde hace una década en distintos equipos vinculados a políticas contra el narcotráfico y el crimen organizado. Antes de llegar al gabinete nacional desarrolló buena parte de su carrera entre la academia y la consultoría en países de América Latina, enfocada en gobierno, gestión pública y seguridad ciudadana.

Su vínculo con la seguridad pública comenzó en Córdoba, donde ocupó cargos técnicos y de conducción. En 2012 fue directora de Planificación y Capacitación del Ministerio de Seguridad provincial y trabajó como consultora externa en Misiones en temas de seguridad y convivencia ciudadana.

Su paso por Córdoba y el motín policial de 2013

Monteoliva tuvo un rol central en la estructura de seguridad cordobesa durante la gobernación de José Manuel de la Sota, que la designó como ministra de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Su gestión quedó atravesada por el motín policial de 2013, cuando gran parte de la fuerza se acuarteló en reclamo de mejoras salariales y la ciudad de Córdoba atravesó saqueos, robos y graves desmanes en un contexto de zona liberada.

Tras aquellos hechos, De la Sota decidió desplazarla del cargo en medio de fuertes críticas y del sentimiento de abandono expresado por amplios sectores de la población. En la interna del peronismo cordobés era conocida como “la colombiana” por haber vivido casi dos décadas en Colombia y desarrollar allí parte de su carrera académica y profesional.

Formación académica y trayectoria internacional

Monteoliva es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y cuenta con una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (CIDER) de la Universidad de los Andes, en Bogotá.

Fue docente e investigadora en Gobierno, Gestión y Políticas Públicas en distintas universidades de la región y ocupó cargos de conducción académica: fue directora de la carrera de Ciencia Política, directora de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública y coordinadora del Centro de Estudios en Gobernabilidad Local de la Pontificia Universidad Javeriana.

Además, se desempeñó como consultora internacional para organismos multilaterales y asesora de gobiernos en políticas públicas, desarrollo regional y seguridad ciudadana, experiencia que luego trasladó a sus funciones en los ministerios de Seguridad de Córdoba y de la Nación. Con su designación como ministra, el Gobierno busca darle continuidad a la línea de gestión que Bullrich instaló al frente de la cartera.