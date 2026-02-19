La COOPi convoca a Asambleas Primarias Electorales de Distrito

ASAMBLEAS PRIMARIAS ELECTORALES DE DISTRITO

COOPI – COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL

El Consejo de Administración de COOPI – Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Sociales y Públicos, Obras, Producción, Consumo y Vivienda Limitada, Matrícula INAES 6432, convoca a Asambleas Primarias Electorales de Distrito, en un todo de acuerdo a lo prescripto por los art. 30, 32, 34 y 35 del estatuto social, para el día miércoles 25 de marzo del año dos mil veintiséis a la hora 18:00 para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º) Elección de dos Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta de Asamblea.

2º) Elección de los Delegados Titulares y Suplentes para cada distrito electoral.

Las Asambleas se realizarán, en un todo de acuerdo a lo dispuesto oportunamente por el Consejo de Administración (Acta N° 2245 del 25/09/2023), dando cumplimiento al art. 32 del Estatuto Social en los siguientes lugares:

Distrito A: Sede Central de la Cooperativa en calle Moreno nº 78, Villa Carlos Paz.

Distrito B: Oficinas Técnicas de la Cooperativa en Calle Paraguay nº 1260 Barrio Las Rosas, Villa Carlos Paz.

Distrito C: Instalaciones del Centro Asociativo Solidario Coopi – Mutual Floreal Gorini en Avda. Cura Brochero esq. Los Sauces San Antonio de Arredondo.

Distrito D: Instituto de Educación Especial Mariette Lydis en Cassaffousth 85, Villa Carlos Paz.

Todas se convocan para la hora 18:00 del día miércoles 25 de marzo del año 2026.

El número de Delegados a elegir en cada distrito es el siguiente: Distrito A: 5 (cinco) Delegados Titulares y 3 (tres) Delegados Suplentes. Distrito B: 7 (siete) Delegados Titulares y 4 (cuatro) Delegados suplentes. Distrito C: 5 (cinco) Delegados Titulares y 3 (tres) Delegados Suplentes. Distrito D: 5 (cinco) Delegados Titulares y 3 (tres) Suplentes.

Las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asociados presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, es decir a la hora 19:00, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados registrados en el padrón de cada distrito.