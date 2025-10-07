La construcción del milagro: Milei presentó su libro con un acto de tono electoral en el Movistar Arena

El presidente encabezó un show político-musical en Buenos Aires, donde combinó rock, arengas y definiciones económicas a semanas de las elecciones legislativas. Pidió a sus seguidores que “no aflojen” y reafirmó su plan liberal como “el milagro argentino”.

Con estética de recital y clima de campaña, Javier Milei presentó este lunes su nuevo libro, La construcción del milagro, ante miles de personas en el Movistar Arena. El acto, con entrada libre y gratuita, combinó un show de rock con mensajes políticos y sirvió como relanzamiento del oficialismo libertario de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El mandatario ingresó al microestadio al ritmo de Panic Show, tema de La Renga que ya forma parte de su identidad pública. Acompañado por Karina Milei, Santiago Caputo y otros referentes de su círculo más cercano —a quienes agradeció como “el triángulo de hierro”—, el presidente abrió la noche con una sucesión de canciones y agradecimientos antes de pasar a las definiciones políticas.

“No aflojen, estamos a mitad de camino, terminemos de pasar el río”, arengó Milei durante el diálogo con el vocero Manuel Adorni, en el que sostuvo que la reducción de impuestos “va a permitir una expansión del sector privado y una reforma laboral sin pérdida de empleo”. Según dijo, su programa económico busca “devolverle a los argentinos 500 mil millones de dólares que hoy se pierden en impuestos”.

A lo largo del evento, el mandatario retomó varios ejes de su discurso de campaña: la defensa del liberalismo económico, la crítica al kirchnerismo y el apoyo a Israel. “El movimiento libertario estuvo peleando por las ideas de la libertad y los estamos derrotando”, afirmó, antes de cuestionar a sus adversarios por “recurrir a la violencia cuando pierden el debate”.

En ese tono, ironizó sobre el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y alentó al público con cánticos contra el peronismo. También evocó la figura del fiscal Alberto Nisman durante la interpretación del tema Libre, de Nino Bravo, proyectando imágenes del exfuncionario judicial.

La presentación tuvo además un tramo de “batalla cultural”, encabezado por Agustín Laje, quien disertó mientras el presidente se retiraba brevemente del escenario. Luego, Milei regresó para cerrar el acto y volvió a insistir en que “el futuro está en manos de quienes defienden la libertad”.

El libro —editado por Hojas del Sur y con un precio de $32.000— repasa la gestión económica desde diciembre de 2023 y busca presentar los fundamentos del programa que el oficialismo denomina “el milagro argentino”. En el plano político, la obra y su presentación funcionaron como un mensaje de reafirmación del rumbo de gobierno y como preludio del tramo final de la campaña electoral.