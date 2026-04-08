“La conciliación no nos calla”: con una radio abierta en el Cu-Cú, UEPC Punilla visibiliza el conflicto docente y refuerza el reclamo salarial

Bajo la consigna “La conciliación no nos calla, seguimos luchando”, el gremio docente realizará este miércoles acciones en distintas localidades de Córdoba. En Villa Carlos Paz, la UEPC Punilla convocó a una radio abierta a las 19 en el reloj Cu-Cú para visibilizar el reclamo salarial.

La UEPC convocó a una jornada de unidad y difusión en distintos puntos de la provincia, en el marco del conflicto salarial docente y luego de que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria a pedido del Gobierno de Córdoba.

La decisión oficial dejó en suspenso el paro de 72 horas que el gremio había anunciado para este miércoles, jueves y viernes, pero no frenó otras acciones de visibilización del reclamo.

Bajo la consigna “La conciliación no nos calla, seguimos luchando”, el sindicato resolvió sostener la presencia en las calles con distintas modalidades de protesta, entre ellas volanteadas, marchas, semaforeadas y caravanas en varias localidades cordobesas.

En Villa Carlos Paz, la UEPC Punilla llevará adelante una radio abierta “para hacer oír nuestras voces”. La actividad está prevista para las 19 en el sector del reloj Cu-Cú, uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Desde el gremio remarcaron que la conciliación obligatoria no implica el cierre del conflicto y advirtieron que seguirán con las acciones públicas mientras aguardan una nueva propuesta salarial por parte de la administración provincial.

Con esta jornada, la UEPC buscará mantener activo el reclamo docente en toda la provincia, aun en el marco de la instancia formal de negociación abierta tras la intervención de la autoridad laboral.