“La ciencia de Córdoba es estratégica para el gobierno”, afirmó Emilio Iosa en la Legislatura

El director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología encabezó el programa Ciencia en Diálogo y destacó el rol central de las instituciones científicas como motor de desarrollo provincial.

En el marco del programa Ciencia en Diálogo, que se desarrolló el jueves pasado en el Salón de Actos de la Legislatura de Córdoba, el sanitarista Emilio Iosa, director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, subrayó que el sistema científico provincial constituye “un recurso estratégico” para el gobierno de Córdoba.

“El contexto nacional no es favorable, pero Córdoba no se va a quedar de brazos cruzados. Así lo demostró hoy nuestro secretario de Ciencia, Gerardo García Oro, en la comisión junto a los legisladores”, expresó Iosa, reforzando la idea de que la provincia apuesta a la ciencia como política de Estado.

El encuentro fue organizado por la Dirección de Divulgación Científica y Tecnológica, a cargo de la Lic. María José Viola, y contó con la participación de referentes de instituciones clave: la directora del CONICET, Dra. Mónica Balzarini; el director regional del INTA Córdoba, Ing. Juan Cruz Molina; y el director regional del INTI Córdoba, Ing. Alejandro Domínguez.

Ciencia cordobesa: identidad y soluciones concretas

Durante su exposición, el carlospacense destacó el aporte de universidades y centros de investigación, recordando que la ciencia local “no solo es una construcción histórica y de identidad, sino que también se traduce en soluciones concretas”: vacunas en desarrollo en laboratorios universitarios, tecnologías que ayudan a productores a optimizar el uso del agua, innovaciones que fortalecen a las pymes y avances médicos aplicados a la salud pública.

“La ciencia cordobesa es federal y transversal, está presente en todos los rincones del territorio y vinculada al progreso social, productivo y ambiental”, afirmó.

Compromiso provincial

Finalmente, Iosa reafirmó el compromiso del gobierno provincial con la comunidad científica:

“Sin ciencia no hay progreso posible. Cada instituto, cada universidad, cada centro de investigación que funciona en Córdoba es un capital que debemos cuidar y potenciar. Apostar a la ciencia es cuidar lo que fuimos, lo que somos y lo que serán los cordobeses del mañana”.