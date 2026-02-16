La CGT convocó a un paro general contra la reforma laboral y condiciona el debate en Diputados

La central obrera resolvió un paro nacional de 24 horas “el día en que la Cámara de Diputados trate” la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado. La medida sería este jueves 19 si se confirma la sesión, o el miércoles 25 si el tratamiento se posterga, y se espera adhesión de gremios del transporte.

La CGT definió este lunes convocar a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y ya aprobada en el Senado. La medida de fuerza se activará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto, lo que introduce presión política y sindical sobre el calendario parlamentario.

Según lo resuelto por la conducción cegetista, la protesta será sin movilización y con un formato de huelga nacional. La fecha exacta quedará atada a la sesión en Diputados: si el oficialismo logra convocarla este jueves 19, el paro se realizaría ese día; si el debate se posterga por negociaciones, el escenario alternativo que se maneja es el miércoles 25.

En paralelo, la central espera que la convocatoria tenga alto impacto por la adhesión de sindicatos del transporte y de sectores clave de la actividad. En las próximas horas podrían confirmarse, de manera formal, las modalidades en cada rama y el alcance en servicios urbanos e interurbanos.

La decisión se conoce en un contexto de tensión tras la media sanción del Senado, con un proyecto que genera posiciones enfrentadas: el Gobierno lo presenta como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral y reducir litigiosidad, mientras que la CGT y otros espacios sindicales sostienen que implica un retroceso en derechos y condiciones de trabajo.

Con el paro ya planteado como respuesta directa, el foco se traslada ahora a la Cámara baja: el oficialismo necesitará sostener acuerdos para garantizar el quórum y los votos, mientras los bloques opositores anticipan una discusión artículo por artículo.