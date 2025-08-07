La Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario

El proyecto recibió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. El temario de la sesión continúa con la Emergencia en el Hospital Garrahan.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con media sanción, la Ley de Presupuesto Universitario, en una jornada cargada de proyectos cuestionados por el presidente Javier Milei bajo el argumento de sostener el “equilibrio fiscal”.

El proyecto, que establece recomposiciones presupuestarias para las instituciones de educación superior, obtuvo 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones.

La sesión comenzó a las 12.14, con la presencia de 135 diputados y el canto del Himno Nacional, luego de intensas negociaciones entre los bloques opositores para garantizar el quórum. La convocatoria fue impulsada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda, cada uno con su propia agenda.

El debate parlamentario abrió con el tratamiento del financiamiento universitario, con el objetivo de asegurar el funcionamiento de las universidades públicas, incluyendo partidas para salarios docentes y no docentes, y becas estudiantiles.

Avances para las provincias

Durante la misma jornada, la oposición logró emplazar a comisiones para el tratamiento de dos proyectos impulsados por los gobernadores, que buscan coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles. Esta movida permitió finalmente destrabar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que estaba bloqueada por decisión del oficialista José Luis Espert.