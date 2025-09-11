La Asociación Inmobiliaria organiza el primer Seminario Profesional Inmobiliario en Villa Carlos Paz

El evento se desarrollará el 30 y 31 de octubre en el Auditorio Municipal y contará con más de diez disertaciones sobre inteligencia artificial, ventas, marca personal y otros temas clave del sector.

La Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz anunció la realización del primer Seminario Profesional Inmobiliario en la ciudad, una propuesta dirigida a corredores inmobiliarios, estudiantes y profesionales afines.

La actividad se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre en el Auditorio Municipal, con un programa que incluirá más de diez disertaciones a cargo de referentes del sector inmobiliario y disciplinas vinculadas.

Entre las temáticas que se abordarán figuran el uso de inteligencia artificial aplicada al negocio inmobiliario, estrategias de ventas, construcción de marca personal y herramientas innovadoras para fortalecer el desempeño profesional.

Desde la organización destacaron que el seminario será un espacio para actualización, capacitación y networking, pensado para quienes deseen potenciar su desarrollo en un mercado cada vez más competitivo.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al 3541-761122.