La Asociación Civil Creciendo Juntos y Manuel Córdoba entregaron útiles escolares en San Antonio de Arredondo

La entrega solidaria se realizó este viernes en San Antonio de Arredondo y estuvo destinada a estudiantes de nivel primario, secundario y universitario, además de una donación especial para la cooperadora del IPEM 348.

Tras el comienzo del ciclo lectivo, la Asociación Civil Creciendo Juntos se reunió este viernes en San Antonio de Arredondo para realizar una entrega de útiles escolares.

La acción solidaria estuvo destinada a estudiantes de los niveles primario, secundario y universitario.

Además, se concretó una donación especial a la cooperadora de la escuela IPEM 348 de San Antonio de Arredondo.

“Es un gesto de apoyo y acompañamiento a todas las familias que no aflojan y se esfuerzan todos los días para darles a sus hijos un futuro digno. Agradecer a todas las familias e instituciones que colaboraron con la colecta”, expresó el dirigente Manuel Córdoba.