Kicillof cuestionó al FMI: “Con Macri y Milei, Argentina pasó a ser el mayor deudor del planeta”

El gobernador bonaerense advirtió sobre el impacto de las políticas del Fondo y reclamó impulsar una reindustrialización nacional.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei convirtieron a la Argentina en “el principal deudor del planeta con el Fondo Monetario Internacional”, y planteó la necesidad de implementar políticas que fortalezcan la producción nacional para revertir el actual modelo económico.

En una entrevista con Actualidad RT, el mandatario recordó que el propio organismo financiero reconoció que los préstamos otorgados durante la gestión de Macri fueron “fallidos” y mal ejecutados, aunque —señaló— “a pesar de esa conclusión, volvió a prestar de la misma manera y vuelve a pedir las mismas políticas”.

Kicillof, que fue ministro de Economía, destacó que el país posee “una base industrial que requiere ser protegida”, y comparó la situación local con lo que ocurre en Estados Unidos: “Ellos están reindustrializando su país. Nosotros también necesitamos hacerlo, pero el Fondo lo prohíbe y condiciona los préstamos a políticas inversas”.

El gobernador consideró que el vínculo con el FMI “es conflictivo y con el tiempo va a empeorar”, y contrapuso: “Milei ganó en la Nación y nosotros en la provincia”, en referencia al resultado de las recientes elecciones legislativas bonaerenses.