Justicia provincial habilita el aumento de aportes jubilatorios mientras se define la reforma previsional

La Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación hizo lugar a un recurso de la Caja de Jubilaciones de Córdoba y dejó sin efecto, de manera transitoria, una cautelar que impedía aplicar el incremento de contribuciones personales a una beneficiaria del régimen provincial, en el marco de la reforma impulsada por el gobernador Martín Llaryora.

En medio del debate por la reforma previsional que lleva adelante el gobierno de Martín Llaryora, la Justicia de Córdoba modificó el escenario de uno de los primeros casos judicializados contra el esquema de nuevos aportes jubilatorios.

La Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación aceptó un recurso presentado por la Caja de Jubilaciones de Córdoba y resolvió otorgarle efecto suspensivo a una apelación, decisión que deja sin vigencia, por el momento, una medida cautelar que protegía a una jubilada frente al aumento de sus contribuciones personales.

La resolución revisa lo decidido a fines de diciembre, cuando el mismo fuero había ordenado a la Caja abstenerse de aplicar las nuevas alícuotas fijadas por una resolución del Ministerio de Economía y Gestión Pública, hasta tanto se resolviera el amparo promovido por la beneficiaria. Esa cautelar, dictada bajo la figura de mantener el cuadro previo al cambio normativo, frenaba la actualización de los aportes.

Con el nuevo fallo, la Cámara determinó que, mientras se sustancia la apelación, la medida precautoria quedará suspendida de forma transitoria. En la práctica, esto habilita a la Caja a avanzar con la aplicación del incremento de contribuciones previsto en la normativa cuestionada para el caso concreto.

De ahora en más, será el Tribunal Superior de Justicia el que tenga la última palabra sobre el planteo de fondo. El máximo órgano judicial de la provincia deberá resolver si la reforma previsional y el esquema de nuevos aportes se ajustan o no a los parámetros constitucionales invocados en el amparo, en un contexto de fuerte discusión política y social en torno al impacto de los cambios en el sistema jubilatorio cordobés.