Jura de los nuevos diputados: Milei siguió la sesión desde un palco y La Libertad Avanza quedó como primera minoría

En una sesión preparatoria realizada este miércoles 3 de diciembre en la Cámara de Diputados, juraron 127 nuevos legisladores nacionales que asumirán sus bancas el 10 de diciembre, en una jornada marcada por la presencia del presidente Javier Milei en uno de los palcos y por la consolidación de La Libertad Avanza como primera minoría en la Cámara baja.

La Cámara de Diputados de la Nación llevó adelante este miércoles la sesión preparatoria prevista para tomar juramento a los 127 diputados y diputadas electos en los comicios legislativos del 26 de octubre y avanzar en la definición de las nuevas autoridades del cuerpo. La ceremonia comenzó pasado el mediodía, en torno de las 13, en el recinto del Palacio Legislativo.

De acuerdo con el reglamento interno, la apertura de la sesión estuvo a cargo del diputado chaqueño Gerardo Cipolini, el legislador de mayor edad, quien condujo el tramo inicial antes de ceder la presidencia al titular de la Cámara, Martín Menem, para el desarrollo de la jura y la posterior elección de autoridades.

Milei en el palco y un mensaje político hacia el nuevo Congreso

La jornada tuvo un condimento político central: la presencia del presidente Javier Milei en uno de los palcos del recinto. El mandatario asistió a la sesión tras solicitar el permiso correspondiente, y siguió la ceremonia acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros funcionarios.

La imagen de Milei observando la jura de los nuevos legisladores se produce en un contexto de reconfiguración del mapa parlamentario, en el que La Libertad Avanza logró convertirse en primera minoría de la Cámara baja. Distintas crónicas coinciden en que el oficialismo alcanzó 95 bancas, tras sumar diputados aliados y beneficiarse de fracturas en bloques opositores, mientras que Unión por la Patria quedó por debajo de ese número, con poco más de 90 escaños. Más allá de las variaciones menores en los recuentos, todas las fuentes coinciden en que el espacio libertario pasó a encabezar el reparto de fuerzas en Diputados.

Quiénes juraron y cómo queda la nueva Cámara

Con la sesión de hoy, se completó la jura de los 127 diputados y diputadas que renovarán la mitad de la Cámara a partir del 10 de diciembre, fecha en la que comenzarán formalmente sus mandatos hasta 2029. Entre los nuevos y renovados nombres se destacan figuras de distintos espacios políticos: el ministro de Defensa Luis Petri y la modelo Virginia Gallardo por La Libertad Avanza; los dirigentes sociales Juan Grabois y Hugo Moyano (h) por Fuerza Patria; la referente de izquierda Myriam Bregman por el Frente de Izquierda; el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti por Provincias Unidas; el economista Martín Lousteau por Ciudadanos Unidos; y dirigentes provinciales como Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, electos por Tucumán, entre otros.

En las distintas provincias también juraron los representantes de distritos como San Luis, La Rioja y Chubut, que completan el recambio de la mitad de las bancas. En todos los casos, los nuevos diputados asumirán sus cargos el 10 de diciembre, en paralelo con la entrada en funciones del nuevo esquema de fuerzas en el Congreso.

Cánticos, gestos y tensión política en el recinto

La sesión transcurrió en un clima por momentos similar al de una cancha de fútbol, con cánticos cruzados, mensajes políticos incluidos en las fórmulas de juramento y gestos que generaron debate en el recinto. De un lado se escucharon consignas de apoyo al oficialismo y al eslogan libertario contra “la casta”; del otro, manifestaciones de respaldo a referentes de la oposición y reclamos en torno a la situación judicial de dirigentes del peronismo.

Si bien no se registraron incidentes que obligaran a interrumpir la sesión, el clima dejó en evidencia la tensión política que atraviesa al nuevo Congreso, en un escenario de fuerte fragmentación de bloques y negociaciones permanentes para la conformación de alianzas y la definición de las autoridades de la Cámara.

Un Congreso fragmentado y un oficialismo fortalecido

El recambio legislativo que comenzó con la jura de hoy deja configurado un Congreso más atomizado, en el que la condición de primera minoría de La Libertad Avanza no alcanza para garantizar mayorías propias, pero sí le otorga al oficialismo una posición de partida más favorable para negociar su agenda legislativa.

Menem fue reelegido y se abrió la disputa por la vicepresidencia tercera

Tras la jura de los nuevos legisladores, la Cámara avanzó en la elección de sus autoridades. El presidente de Diputados, el riojano Martín Menem, fue reelecto por amplia mayoría, con el respaldo de La Libertad Avanza y de bloques aliados, mientras que Unión por la Patria y la izquierda optaron por la abstención. La votación comenzó cerca de las 15, una vez concluido el acto de juramento de los 127 diputados.

Menem estará secundado por la dirigente de Unión por la Patria Cecilia Moreau, que retuvo la vicepresidencia primera, y por el libertario Luis Petri, designado como vicepresidente segundo. La vicepresidencia tercera quedó en suspenso y se convirtió en uno de los focos de tensión de la jornada: es reclamada por el interbloque Unidos y por otro armado que integran el PRO, la UCR, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz, ya que ambos espacios cuentan con 22 legisladores.

Pese al reclamo de la jefa del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, quien exigió que se reconozca ese cargo para su espacio, hubo acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques aliados para postergar la definición sobre esa tercera vicepresidencia y continuar las negociaciones en los próximos días.

En el debate previo a la votación, el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, defendió la continuidad de Menem al frente de la Cámara al señalar que es “el dirigente indicado” para conducir el cuerpo en la etapa de reformas que impulsa el Gobierno. Desde la vereda opuesta, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó su gestión al sostener que “funcionó más como jefe de bloque que como presidente de la Cámara”, y adelantó que, aunque no acompañarían su reelección, esperaban una mejora en la relación política hacia adelante.

A su turno, Gisela Scaglia —titular del interbloque Unidos— apoyó la reelección de Martín Menem, pero reclamó “más diálogo” entre las fuerzas políticas y reiteró su pedido para que se le otorgue a su espacio la vicepresidencia tercera, en línea con el peso numérico que alcanzó en la nueva conformación de la Cámara.

Con la jura concluida y las principales autoridades definidas, el nuevo esquema de poder en Diputados queda delineado: un oficialismo libertario fortalecido por la primera minoría, una oposición peronista replegada pero todavía significativa y una serie de bloques intermedios que, a la luz de lo visto en esta sesión, tendrán un rol clave en cada votación.