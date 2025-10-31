Junto a veteranos de Malvinas, Capilla del Monte celebró el 440° aniversario del Primer Poblado Histórico

Con un desfile de veteranos de Malvinas, música y tradición, la ciudad vivió una jornada de emoción y orgullo comunitario.

Capilla del Monte celebró este jueves 30 de octubre el 440° aniversario del Primer Poblado Histórico, con una jornada especial que combinó historia, música y tradición en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades comenzaron a las 11:00 en la Plaza San Martín, con un desfile de Héroes de Malvinas de todo el país, acompañados por instituciones locales, en un homenaje que puso en valor la memoria y el reconocimiento a quienes defendieron la Patria.

Luego, desde las 12:30, los festejos continuaron en el Balneario Calabalumba con una gran peña folklórica, que reunió a Banda Extremo, Lourdes Laciar, Andrés Teruel, La Serrana Folklórica, Pedro Quinteros, Cachu, el Taller Folklórico San Antonio, el Taller de Danzas Folklóricas y El Capillense.

El intendente Fabricio Díaz expresó su emoción por la celebración y destacó el acompañamiento de los vecinos y veteranos.

“Hoy vivimos en Capilla del Monte una jornada llena de emoción y orgullo. Celebramos el 440° aniversario de nuestra ciudad con un desfile vibrante, acompañado por los aplausos de nuestros vecinos y la música de la Banda del Servicio Penitenciario de Córdoba”, señaló.

También destacó la presencia de los excombatientes: “Tuve el honor de compartir un momento especial con los Veteranos de Malvinas, quienes eligieron nuestra ciudad para llevar a cabo sus Juegos Deportivos. Su causa trasciende cualquier diferencia y nos une como argentinos. Recordé, con mucha emoción, lo que significa izar nuestra bandera y cantar Aurora junto a estos héroes, quienes siguen siendo un símbolo de orgullo nacional”.

El jefe comunal agradeció “a todos los que hicieron posible esta celebración y a quienes nos acompañaron” y cerró su mensaje con una frase que resumió el espíritu del día: “¡Que viva la patria y el espíritu de Malvinas!”.

Actividades culturales

En la víspera, el municipio y la Agrupación de Veteranos de Malvinas organizaron el conversatorio y presentación del libro “Diario de Malvinas, 77 días entre el miedo y el valor, escrito por el veterano Jorge Alberto Racca, en el marco de las celebraciones por los 440 años del Origen Poblacional de Capilla del Monte.

