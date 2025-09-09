Juez apuntó contra Milei por el hostigamiento en redes: “Es muy difícil querer conducir un país si no podés frenar a un par de tuiteros”

El senador cordobés cuestionó al presidente por no intervenir en los ataques que recibió tras su voto en la Ley de Emergencia en Discapacidad. También criticó la falta de gestión del gobierno libertario.

El senador nacional Luis Juez expresó este martes su malestar con el presidente Javier Milei por el hostigamiento que sufrió en redes sociales luego de acompañar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“¿Cómo me puede obligar a mí, padre de una criatura con parálisis cerebral, a que esté en contra de la discusión en discapacidad? Y pasó eso”, señaló Juez en diálogo con La Nación Más.

Reclamo por la inacción de Milei

El legislador cordobés aseguró que los ataques provinieron de usuarios vinculados a “Las Fuerzas del Cielo”, en particular del influencer Daniel Parisini (Gordo dan), y cuestionó la falta de reacción del presidente:

“Es muy difícil querer conducir un país si no podés frenar a un par de tuiteros, no animarte a levantar un teléfono y decir ‘muchachos, ¿qué está pasando? Le están pegando a mi amigo, se están metiendo con su hija; ¿están en serio o qué les pasa?’”.

Críticas al gobierno libertario

Juez afirmó que al oficialismo le falta gestión y subrayó que sólo se arrodilla ante Dios: “No te puedo acompañar en la locura”, expresó.

Pese a sus críticas, ratificó que mantendrá la alianza con La Libertad Avanza en Córdoba de cara a las próximas elecciones y que colaborará con la fiscalización.