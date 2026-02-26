Jueves con tormentas más probables y viernes todavía inestable en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa un jueves con probabilidad alta (40–70%) de precipitaciones durante la mañana, la tarde y la noche, con máxima de 26°. Para el viernes 27, la inestabilidad continúa con chances 10–40% en la mayor parte del día y una mejora parcial hacia la noche (0–10%), con máxima de 28°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz y la zona de Punilla muestra dos jornadas seguidas de tiempo variable, con el jueves como el día más comprometido por la probabilidad de tormentas.

Jueves 26

Mañana: probabilidad de precipitaciones 40–70% , con temperatura cercana a 16° y viento 7–12 km/h .

Tarde: se mantiene la chance 40–70% y la temperatura sube hasta 26° , con viento 13–22 km/h .

Noche: continúa la probabilidad 40–70%, con temperatura alrededor de 16° y viento 7–12 km/h.

Viernes 27

Mañana: probabilidad de precipitaciones 10–40% , con temperatura cerca de 14° y viento 13–22 km/h .

Media mañana: se sostiene 10–40% , con temperatura alrededor de 15° y viento 13–22 km/h .

Tarde: chance 10–40% , con máxima de 28° y viento 23–31 km/h .

Noche: mejora parcial, con probabilidad baja (0–10%), temperatura cercana a 19° y viento 13–22 km/h.

Para tener en cuenta: el jueves 26 concentra la probabilidad más alta de tormentas (40–70% durante toda la jornada). El viernes 27 se mantiene variable, con una ventana de mejora hacia la noche.