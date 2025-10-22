Juan Teruel: “La salida es hacia adelante, con ética y respeto a la ley y a las personas”

El carlospacense es el único representante local que compite por una banca en Diputados en las elecciones legislativas del próximo domingo.

Juan Teruel, tercer candidato a diputado nacional por Córdoba en la lista de Encuentro por la República, espacio encabezado por Aurelio García Elorrio, expresó su compromiso con la representación de los cordobeses en el Congreso y destacó el carácter austero de la campaña que viene llevando adelante.

“Soy candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba, un desafío muy grande y una responsabilidad que me llena de orgullo. Aspiro a representar a los cordobeses en el Congreso para ayudar a resolver los problemas que tenemos como país”, manifestó.

Teruel apeló al acompañamiento ciudadano para fortalecer una propuesta basada en valores éticos y en la búsqueda de consensos: “Te pido me ayudes en estas elecciones con tu voto. Hemos hecho una campaña austera, a pulmón, donde el boca en boca es fundamental para que seamos muchos. Que no nos gane la desesperanza. La salida es hacia adelante, con ética, con respeto a la ley y a las personas, e igualdad de oportunidades”.

Es el único carlospacense que integra una lista de candidatos a diputados nacionales, entre las 18 fuerzas políticas que presentan propuestas, en las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.