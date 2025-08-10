Juan Schiaretti calificó las retenciones al campo como un “robo al interior productivo argentino”

El exgobernador de Córdoba sostuvo que el Estado nacional le quitó al sector agroalimentario 175.000 millones de dólares desde 2003 y pidió eliminarlas en dos años.

En el cierre del 33° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), realizado en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Palermo, en Buenos Aires, Juan Schiaretti reiteró su rechazo a las retenciones a las exportaciones agropecuarias, a las que calificó como “un verdadero robo al interior productivo argentino”.

“Quien realiza ese robo es el Estado nacional. Desde 2003 sacó 175.000 millones de dólares; esto es lo que le quitó a la producción agroalimentaria. Córdoba aportó 35.000 millones”, subrayó.

El exgobernador afirmó que el campo es el sector “más castigado de la Argentina” y defendió el rol de los productores: “Si algo caracteriza al productor agropecuario es que no lleva la plata a los paraísos fiscales; la reinvierte siempre donde vive. Es el sujeto económico activo por excelencia”.

Además, hay que garantizar la infraestructura para la… pic.twitter.com/jTZca91Cj2 — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) August 8, 2025

Schiaretti cuestionó que los gobiernos nacionales utilicen las retenciones para “mantener el dólar planchado y controlar la inflación”, y propuso eliminarlas gradualmente en un plazo de dos años, con el objetivo de “duplicar las exportaciones del complejo agroalimentario”.

Además, señaló que las retenciones representan el 0,8% del PBI, mientras que la evasión impositiva alcanza el 3,7% del producto, la más alta de Latinoamérica: “Si hay decisión de quien gobierna, la evasión se puede reducir drásticamente”.

En cuanto a infraestructura, recordó que durante su gestión en Córdoba se creó un consorcio único, financiado en partes iguales por el Estado y los productores, que en cinco años permitió pavimentar 340 kilómetros de caminos secundarios y terciarios, con una inversión de 210 millones de dólares. También criticó la falta de mantenimiento de las rutas nacionales: “Acá pasamos de llenar de ñoquis Vialidad Nacional a que el gobierno nacional no cuide más una ruta”.