Juan Martín del Potro se despidió del tenis con un emotivo partido ante Novak Djokovic: “El cariño de la gente me llenó el alma todos estos años”

Juan Martín del Potro cerró su carrera en el tenis profesional con un emotivo partido de exhibición contra Novak Djokovic que se disputó en Parque Roca. El tandilense, que se retiró debido a múltiples lesiones en la rodilla derecha, se despidió ante una multitud de fanáticos que lo acompañaron durante toda su carrera.

Del Potro venció a Djokovic por 6-4 y 7-5 en un partido que estuvo marcado por la emoción y el cariño del público. Tras el partido, Djokovic expresó su admiración por su rival: “Estamos despidiendo a un gran profesional, pero a una mejor persona. Un excepcional rival pero una persona que trascendió a los ‘courts’ y generó un gran amor en cada uno de sus rivales”.

En su discurso de despedida, “La Torre de Tandil” agradeció a todos los que lo acompañaron a lo largo de su carrera: “De corazón, agradezco a todos los que vinieron y me han acompañado durante toda mi carrera. Todo el cariño de la gente me llenó el alma todos estos años. Agradezco a los atletas y deportistas, ahora ex colegas, que dejaron su mensaje en este día especial. Por último, una especial mención para toda mi familia y mi gente que me acompañó desde muy chiquito hasta hoy. Y les prometo que termino mi carrera y me voy feliz”.

El partido de despedida de del Potro fue un evento histórico que quedará en la memoria de todos los que lo presenciaron. Con una carrera llena de logros, incluyendo el título del US Open 2009 y dos medallas olímpicas, del Potro se retiró como uno de los mejores tenistas argentinos de la historia.