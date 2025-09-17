Joven de 22 años desaparecido en Villa Carlos Paz

La Unidad Judicial local busca a un joven que fue visto por última vez el martes 16 de septiembre y cuya familia no volvió a tener noticias.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz emitió un pedido de colaboración para localizar a un joven de 22 años que permanece desaparecido desde el martes 16 de septiembre.

Se trata de Diego Gustavo Suárez, quien mide 1,70 metros, es de contextura delgada y tez morocha, tiene cabello corto negro, una cicatriz en el ojo izquierdo y otra en el cuello tipo rasguño. Al momento de su desaparición vestía un buzo gris con letras blancas “Vans” y un pantalón joggins azul.

De acuerdo a lo informado, el joven padece esquizofrenia y retraso madurativo, y desde el martes su familia no logró volver a contactarlo.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 03541-428181 (Unidad Judicial de Villa Carlos Paz), por correo a [email protected], o dirigirse a la comisaría más cercana.

La Fiscalía de Instrucción del 3° Turno de Villa Carlos Paz está a cargo de la búsqueda.