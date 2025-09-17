José “Maligno” Torres se consagró Campeón Panamericano de BMX en Perú

El argentino se destacó con una rutina que combinó trucos de gran dificultad en su presentación. Su actuación consolida su liderazgo continental en la disciplina al ganar con 92 puntos. La competencia contó con la participación de los mejores riders del continente.

El ciclista cordobés José “Maligno” Torres Gil, campeón olímpico en los Juegos de París 2024, obtuvo el primer lugar en la categoría Freestyle Park del Campeonato Panamericano, disputado en Lima, Perú.

La competencia se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Villa María del Triunfo, con la participación de los mejores riders del continente.

El argentino se destacó con una rutina que combinó trucos de gran dificultad y ejecución, incluyendo variantes de tailwhip, flair y 540 que sorprendieron a los jueces por su fluidez, precisión y creatividad.

En la final masculina, Torres obtuvo un puntaje de 92, superando al canadiense Maxim Chalifour con 91.00 y al costarricense Kenneth Tencio con 90.67 puntos, en una definición ajustada.

En la etapa clasificatoria, ya había mostrado su solidez con una marca de 91,33, que lo posicionó como uno de los favoritos.

La victoria fue especial para el rider, ya que fue en el mismo escenario donde, en los Juegos Panamericanos Lima 2019, obtuvo la medalla de plata, en lo que fue uno de los primeros grandes hitos de su carrera.

A través de sus redes sociales, Torres celebró con emoción: “Hoy no fue un día cualquiera… Hoy se cumplió un objetivo”.

En ese sentido, Torres expresó que: “Después de muchas caídas, entrenamientos duros, viajes y sacrificios, llegó la recompensa: campeón panamericano”.

La próxima competencia para el cordobés será el Campeonato Mundial UCI de BMX Freestyle. El evento será del 4 al 8 de noviembre que se desarrollará en Riad, Arabia Saudita

El Panamericano de Lima 2025 fue organizado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) y reunió a representantes de países como Brasil, Colombia, Chile, Perú, Canadá y Costa Rica, entre otros.