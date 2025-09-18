Jornada negra en los mercados: se desploman los bonos y acciones, el riesgo país salta y el dólar marca un nuevo récord

El revés electoral en Buenos Aires y señales de mayor gasto encendieron la desconfianza de los inversores, que huyeron de los activos argentinos.

Los mercados financieros argentinos atraviesan este jueves una jornada crítica, marcada por fuertes caídas en bonos y acciones, y un salto del riesgo país a su nivel más alto en un año, en un clima de creciente desconfianza política y económica.

Bonos, acciones y riesgo país en caída libre

Los bonos Globales se desploman cerca del 4% en Wall Street y el riesgo país trepó a 1.428 puntos, el registro más elevado de los últimos doce meses.

La Bolsa porteña también refleja el nerviosismo: el índice S&P Merval cae más del 4% en pesos y los ADRs argentinos cotizados en Nueva York pierden hasta 6%.

El desplome ocurre tras el revés electoral de Javier Milei en Buenos Aires y el rechazo del Congreso a sus vetos presidenciales, que habilitó nuevas erogaciones y generó dudas sobre la viabilidad del programa económico.

Presión cambiaria y derrumbe del Merval en dólares

En paralelo, el mercado cambiario muestra fuertes tensiones. El dólar mayorista se mantiene cerca de los $1.475, mientras que el blue y el contado con liquidación superaron los $1.500.

El Banco Central intervino con ventas por USD 53 millones para frenar la escalada, aunque el nerviosismo persiste.

Con este derrumbe, el Merval medido en dólares acumula una pérdida del 52,5% desde su máximo de enero, lo que convierte a la Bolsa argentina en la de peor desempeño global en lo que va del año.

Un cóctel de incertidumbre

La combinación de escasez de reservas, inflación persistente, inestabilidad política y fuga hacia el dólar configura un escenario adverso que golpea la confianza de los inversores.

En ese marco, el Gobierno enfrenta su momento más delicado en los mercados desde el inicio de la gestión, con señales de fragilidad financiera que se agudizan en plena campaña electoral.