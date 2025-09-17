Javier Milei lanzará su campaña nacional este viernes en Córdoba, desde el Parque Sarmiento

El Presidente encabezará un acto en el Parque Sarmiento y también participará del aniversario de la Bolsa de Comercio local.

El presidente Javier Milei llegará este viernes 19 de septiembre a Córdoba para dar inicio a la campaña nacional de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La actividad principal será un acto en el Parque Sarmiento, en la intersección de avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, previsto para las 19 horas, donde el mandatario buscará relanzar la presencia de su espacio en el interior del país.

En el acto de lanzamiento estará acompañado por los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en Córdoba, encabezados por Gonzalo Roca, así como también por dirigentes del espacio a nivel provincial y nacional.

La visita fue confirmada oficialmente este martes y el propio Milei publicó en sus redes sociales: “¡Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. ¡La Libertad Avanza o Argentina retrocede! ¡Viva la libertad, carajo!”, junto a una imagen en la que se lo ve abrazando a un simpatizante.

Participación en la Bolsa de Comercio

Además del acto político, el jefe de Estado participará durante el mediodía del 125º aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde compartirá escenario con empresarios y referentes del sector productivo local.

De esta forma, Córdoba será el punto de partida elegido por el oficialismo para iniciar su campaña con un mensaje de respaldo a sus candidatos en el interior, en un contexto de tensiones políticas con los gobernadores del bloque Provincias Unidas.