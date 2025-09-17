Iosa se pronunció en defensa de la universidad pública y pidió apoyar a Provincias Unidas en octubre

El funcionario provincial participó de la marcha junto a su hija y sostuvo que la educación superior es clave para el progreso del país.

El director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Julio Iosa, expresó su apoyo a la universidad pública y llamó a respaldar a Provincias Unidas en las próximas elecciones, durante su participación en la marcha federal universitaria, a la que asistió junto a su hija.

“Hoy defendemos la universidad pública porque pensamos que es fundamental para el progreso de nuestro país”, escribió Iosa en sus redes sociales, y destacó que “muchísimos jóvenes de Villa Carlos Paz, como mi hija Juana, viajan a diario a Córdoba gracias al Boleto Educativo Gratuito de la provincia y tienen la oportunidad de ser profesionales gracias a que existe la universidad pública”.

El sanitarista remarcó que se trata de una conquista social que los argentinos no están dispuestos a entregar, y sostuvo que quienes ejercen cargos públicos tienen la obligación moral y política de pronunciarse ante este atropello.

Finalmente, llamó a “defender a Córdoba en las urnas el próximo 26 de octubre y apoyar el modelo federal que plantea @provincias.unidas.cordoba junto a otras provincias hermanas del interior de nuestro país”.