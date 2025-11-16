Instituto y Talleres no se sacaron ventajas en Alta Córdoba y la “T” se metió en los playoffs

Instituto y Talleres igualaron 0 a 0 en el Monumental de Alta Córdoba, en un clásico cerrado y con dos goles anulados al albirrojo. El equipo de Daniel Oldrá fue más ambicioso, pero el empate le permitió a los de Carlos Tévez asegurar su lugar en los octavos de final.

En el cierre de la fase regular, Instituto y Talleres empataron sin goles en Alta Córdoba en un partido intenso, con llegadas claras y polémicas, que dejó sensaciones contrapuestas: la Gloria hizo méritos para quedarse con los tres puntos, mientras que la “T” celebró la clasificación a los playoffs.

El equipo dirigido por Daniel Oldrá asumió el protagonismo en varios pasajes del encuentro y terminó generando las mejores situaciones, especialmente en el complemento. Al conjunto albirrojo le anularon dos goles por posición adelantada y se fue con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad grande frente a su gente. Del otro lado, el Talleres de Carlos Tévez se plantó con cautela, priorizó el orden defensivo y defendió un punto que le garantizó el pase a los octavos de final, a la espera de un rival proveniente de la Zona A.

Un arranque con aviso en los dos arcos

El inicio mostró a Talleres manejando el ritmo del juego. A los tres minutos, tras un córner, Galarza ganó de cabeza en el área y la pelota pegó en el poste, en la primera alarma seria para el arco de Roffo.

La respuesta de Instituto llegó rápido. A los 10 minutos, Jhon Córdoba desbordó por la derecha a Palomino y sacó un remate cruzado que encontró la buena reacción de Guido Herrera, quien desvió al córner y evitó la apertura del marcador. Fue la primera desatención del fondo albiazul, bien aprovechada por el delantero albirrojo.

A los 18 minutos, el Matador volvió a tener una chance muy clara: Fernando Alarcón perdió la marca en el área chica y Catalán conectó una volea de frente al arco, pero otra vez apareció Roffo para sostener el cero con una tapada clave.

Goles anulados y trámite friccionado

Cerca de los 27 minutos, un centro rasante de Gastón Lodico encontró bien ubicado a Romero, que giró y definió para el 1-0 albirrojo. La celebración duró poco: la jugada fue revisada y el tanto quedó anulado por intervención del VAR.

Con el correr de los minutos, el partido se volvió más friccionado. Talleres empezó a defender el empate con uñas y dientes, mientras Instituto se replegó unos metros y buscó salir rápido con Córdoba como principal carta ofensiva. El venezolano Miguel Navarro tuvo una tarde complicada, incómodo en una posición que no le es habitual.

En el rubro disciplinario, Alarcón vio la amarilla en el local, mientras que en la visita fueron amonestados Rick, Palomino y Navarro, reflejo de un juego cada vez más cortado en la mitad de la cancha.

Instituto insistió, pero la “T” sostuvo el punto

El segundo tiempo comenzó desprolijo, sin un dueño claro de la pelota. Ninguno de los dos lograba imponer condiciones y el trámite cayó en imprecisiones. Depietri y Schott también fueron amonestados, y el ingresado Nahuel Bustos casi no logró entrar en contacto con el juego.

A los 20 del complemento, Lodico probó desde afuera del área con un remate que buscaba el ángulo y obligó a otra gran intervención de Guido Herrera, que se vistió de héroe para sostener el 0-0. Fue una de las atajadas más determinantes de la tarde.

Sobre los 34 minutos, Alex Luna encontró su chance en un tiro libre a favor de Instituto: el zurdo ejecutó con precisión y la pelota terminó en la red, desatando el festejo en Alta Córdoba. Sin embargo, nuevamente el VAR intervino y el gol fue anulado, dejando a la Gloria otra vez a un paso del desahogo.

En el tramo final, Instituto siguió empujando en busca del triunfo, pero se encontró con un Talleres bien cerrado atrás, que no se desesperó y se aferró al punto. El pitazo final confirmó el empate sin goles, un resultado que dejó a los albirrojos con sabor a poco y a los albiazules con el objetivo cumplido de meterse entre los mejores de la competencia.