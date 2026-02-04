Instituto se lo empató a Lanús sobre la hora y consiguió su primer punto en el Apertura

La Gloria ganaba con un penal de Franco Jara, Lanús lo dio vuelta en el segundo tiempo con tantos de Sasha Marcich y Marcelino Moreno, y en tiempo de descuento apareció Matías Gallardo de cabeza para sellar el 2 a 2 en Alta Córdoba por la tercera fecha de la Zona A.

En una noche cargada de emociones en el Monumental de Alta Córdoba, Instituto y Lanús empataron 2 a 2 este martes por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El local se puso en ventaja, el Granate reaccionó y dio vuelta el marcador, pero en el séptimo minuto adicionado Matías Gallardo marcó de cabeza y le permitió a la Gloria sumar su primer punto en el campeonato.

El equipo cordobés, dirigido por la dupla Diego Dabove – Federico Bessone (no confirmado en fuentes principales; algunas crónicas siguen mencionando a la dupla Jiménez–Martelotto, por lo que el cuerpo técnico actual no aparece unificado en todos los reportes), golpeó primero a través de la jerarquía de Franco Jara. Cerca de los 25 minutos del primer tiempo, el delantero fue derribado dentro del área por Carlos Izquierdoz y, tras revisión del VAR, el árbitro Bryan Ferreyra sancionó penal. El propio Jara se hizo cargo de la ejecución y definió con un remate fuerte y esquinado para el 1 a 0.

Con la ventaja, Instituto encontró más tranquilidad para manejar los tiempos y por momentos cedió la pelota, pero sin pasar grandes sobresaltos en el fondo. Lanús intentó responder con pelotas profundas para Marcelino Moreno y Walter Bou, aunque chocó seguido con el bloque defensivo local y apenas insinuó peligro con algún remate desde afuera del área. La Gloria, apoyada en la presión alta y en el orden del mediocampo, se fue al descanso con una mínima diferencia que parecía justa.

El segundo tiempo tuvo otra historia. El equipo de Ricardo Zielinski salió decidido a jugar más adelante, ajustó marcas en la mitad de la cancha y empezó a acorralar a Instituto. El empate llegó rápido: a los 9 minutos, Sasha Marcich culminó una buena maniobra colectiva por izquierda y definió dentro del área para el 1 a 1, abriendo un tramo del partido claramente favorable al Granate.

Lanús no se conformó y siguió atacando. A los 26 minutos del complemento, otra vez encontró espacios entre líneas y apareció Marcelino Moreno para recibir, perfilarse y sacar un remate bajo, cruzado, que dejó sin chances al arquero Manuel Roffo y puso el 2 a 1 para la visita. En ese pasaje, el conjunto bonaerense era más profundo, aprovechaba los contragolpes y estuvo cerca de liquidar el juego con un par de llegadas claras que encontraron bien parado al uno albirrojo.

Con el resultado en contra, Instituto acusó el impacto y le costó recuperar claridad en ataque. Sin embargo, los cambios le dieron algo de aire fresco y el empuje de la gente en Alta Córdoba mantuvo viva la búsqueda del empate hasta el final. Roffo también tuvo su intervención clave al tapar una contra peligrosa de Lanús, que podría haber significado el 3 a 1 y la historia cerrada.

Cuando el tiempo agregado se consumía, llegó el desahogo local. En el minuto 48 del segundo tiempo, un tiro de esquina desde la derecha encontró a Matías Gallardo bien perfilado en el área. El mediocampista se elevó por encima de todos y conectó un cabezazo preciso que se metió junto a un palo para decretar el 2 a 2 definitivo y desatar el festejo en el Monumental. Fue el primer gol oficial del hijo de Marcelo Gallardo con la camiseta de Instituto y cambió por completo el ánimo de la noche.

Las estadísticas reflejaron la paridad del encuentro: posesión prácticamente dividida (cerca del 50 % para cada lado) y una leve ventaja de Lanús en remates totales y tiros al arco. Instituto se apoyó en la conducción de Jara y el aporte decisivo de Gallardo en el tramo final, mientras que en la visita se destacaron las participaciones de Marcich y Moreno, autores de los goles que habían dado vuelta el trámite.

En la tabla de la Zona A, el punto tiene otro peso para cada uno. Lanús llegó a los 7 puntos y continúa en la cima, aunque ya no con puntaje ideal, ahora compartiendo la parte alta con Vélez y Platense. Instituto, en cambio, sumó su primera unidad en el Apertura y sigue en la zona baja, pero con la sensación de haber rescatado un resultado clave desde el carácter y la insistencia.

En la próxima fecha, la Gloria visitará a Gimnasia de Mendoza, mientras que el Granate será local frente a San Lorenzo, en duelos que pueden marcar tendencias en el arranque del torneo.