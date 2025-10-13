Instituto se impuso 2-0 a Atlético Tucumán y sueña con la clasificación

Con goles de Córdoba y Lódico, la Gloria venció al Decano en Alta Córdoba.

En el estadio Juan Domingo Perón y por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Instituto venció 2 a 0 a Atlético Tucumán este domingo, en una sólida actuación ante su gente.

El marcador se abrió a los 26’ del primer tiempo, cuando Jhon Córdoba conectó un centro de Franco Watson y venció al arquero con un remate bajo. En el complemento, a los 37’, Gastón Lódico amplió la ventaja con un disparo cruzado que selló el resultado.

No hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el desarrollo. Instituto mostró solidez en todas sus líneas, manejó el ritmo del partido y aprovechó los espacios para definir. Atlético Tucumán, en cambio, tuvo poca claridad ofensiva y nunca logró inquietar con peligro.

El triunfo deja a la Gloria entre los equipos que pelean por la clasificación, y refuerza su confianza en un tramo clave del campeonato.

Impacto en la tabla

Instituto: 15 puntos , ubicado en la 9.ª posición de la Zona B .

, ubicado en la . Atlético Tucumán: 15 puntos, en el 7.º lugar de la misma zona.

Próximos partidos