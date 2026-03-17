Instituto lo dio vuelta ante Independiente y volvió al triunfo en Alta Córdoba

La Gloria se impuso 2 a 1 este lunes en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Matías Abaldo abrió la cuenta para el Rojo, pero Álex Luna y Giuliano Cerato revirtieron el resultado para el conjunto cordobés.

Instituto derrotó 2 a 1 a Independiente este lunes en Alta Córdoba y volvió al triunfo en un partido clave para recuperar terreno en el Torneo Apertura. El conjunto albirrojo reaccionó rápido después de empezar en desventaja y consiguió una victoria importante ante uno de los equipos protagonistas de su zona.

El marcador se abrió temprano con un gol de Matías Abaldo para la visita. Sin embargo, la respuesta de Instituto no tardó en llegar: Álex Luna empató el partido y, más tarde, Giuliano Cerato convirtió el tanto que selló la remontada del local antes del cierre de la primera parte.

A partir de esa ventaja, Instituto sostuvo el resultado con orden y aprovechó las dificultades de Independiente, que no logró recuperar claridad ni peso ofensivo en el resto del encuentro. Para la Gloria, el triunfo significó cortar una racha negativa y volver a sumar de a tres en casa.

En la próxima fecha, Instituto visitará a Boca en la Bombonera, mientras que Independiente recibirá a Talleres en Avellaneda. Ambos encuentros corresponden a la fecha 12 del certamen y aparecen como compromisos importantes para la pelea por la clasificación.