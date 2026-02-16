Instituto ganó 2-0 en Alta Córdoba, festejó su primer triunfo y debutó con éxito Diego Flores

Con goles de Matías Fonseca y Alex Luna, la Gloria resolvió el partido en el primer tiempo, se hizo fuerte en el Monumental y cortó la racha sin victorias en el Apertura. En el estreno de Diego Flores como DT, el equipo mostró orden y eficacia para sumar de a tres.

Instituto se sacó una mochila de encima y consiguió su primera victoria del torneo: derrotó 2-0 a Central Córdoba este domingo en Alta Córdoba, por la fecha 5 del Torneo Apertura. En el debut de Diego Flores como entrenador, la Gloria pegó rápido, manejó la ventaja con criterio y terminó cerrando una noche tranquila ante su gente.

El arranque fue ideal. A los 3 minutos del primer tiempo, Matías Fonseca abrió el marcador y le dio al equipo el golpe de confianza que venía necesitando. Con la ventaja, Instituto se acomodó mejor en el partido, sostuvo el ritmo y aprovechó los espacios para seguir lastimando.

A los 30, llegó el segundo: Alex Luna amplió desde el punto penal y dejó el 2-0 que sería definitivo. Con ese resultado, Instituto se fue al descanso con el partido bien encaminado y con un plan claro para el complemento: no perder el orden y administrar la diferencia sin regalarse.

En la segunda parte, Central Córdoba intentó adelantarse para descontar, pero Instituto respondió con solidez defensiva y supo “enfriar” el trámite cuando lo necesitó. Sin necesidad de sufrir de más, la Gloria sostuvo el 2-0 y celebró un triunfo importante, tanto por la tabla como por el envión anímico en un cambio de ciclo.

En la próxima fecha, Instituto volverá a jugar en Alta Córdoba: recibirá a Atlético Tucumán este jueves, en un partido que será una buena medida para confirmar la levantada.