Instituto cayó ante Sarmiento y se quedó sin chances de clasificar a los playoffs

La Gloria perdió 2-1 en Junín y finalizará su participación en el Grupo B del Torneo Clausura fuera de los puestos de clasificación. Sarmiento aseguró su permanencia en Primera División.

En el Estadio Eva Perón de Junín, Instituto perdió este domingo 2-1 ante Sarmiento en el Grupo B del Torneo Clausura, en un partido donde el local aprovechó un arranque letal para quedarse con tres puntos que le permitieron sellar su permanencia en la categoría.

El equipo dirigido por Israel Damonte golpeó de entrada. Juan Manuel Insaurralde, al primer minuto de juego, abrió el marcador tras una pelota parada, y apenas cinco minutos más tarde, Luciano García amplió la diferencia con un potente remate cruzado.

La Gloria, que se vio superada en el arranque, recién logró acomodarse sobre el cierre del primer tiempo y mejoró su rendimiento en la segunda mitad. Con mayor dominio de pelota y presencia ofensiva, llegó al descuento a los 21 minutos del complemento, gracias a un cabezazo de Moreyra tras un centro desde la derecha.

Pese al empuje final, el conjunto cordobés no logró romper la resistencia del arquero local. Con esta derrota, Instituto llega al cierre del torneo con 15 puntos, en la 12ª posición del grupo, quedando sin posibilidades de quedar entre los ocho equipos que avanzan a los playoffs.

Por su parte, Sarmiento alcanzó los 19 puntos en el Clausura y llegó a 34 unidades en la tabla anual, asegurando de esa manera su continuidad en la Primera División.