Instituto 1 – Platense 1: empate en Alta Córdoba con polémica por el VAR

Platense rescató un punto en tiempo de descuento ante Instituto, en un cierre cargado de polémica por la intervención del VAR.

Este domingo, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, Instituto y Platense empataron 1 a 1 en el estadio Monumental de Alta Córdoba. El local fue superior durante gran parte del encuentro, pero no logró sostener la ventaja y el Calamar se llevó un punto en la última jugada.

La apertura del marcador llegó a los 18 minutos con un gol de Damián Puebla, que definió cruzado tras un control preciso dentro del área. La Gloria tuvo oportunidades para ampliar, incluyendo un cabezazo de Puebla al poste y un tiro libre de Lodico que dio en el travesaño.

En el quinto minuto de adición (95’), el paraguayo Ronaldo Martínez anotó el empate para Platense. El gol fue inicialmente anulado, pero tras la revisión del VAR se convalidó, generando protestas por una supuesta mano previa que no fue sancionada.

Próximos partidos

Instituto será local ante Unión de Santa Fe .

será local ante . Platense recibirá a San Lorenzo.

Tabla de posiciones

En la Zona B del Torneo Clausura, luego de la cuarta fecha: