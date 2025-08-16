Instituto 0 – Unión 4: goleada tatengue en Alta Córdoba con cuatro goles en media hora

Unión arrolló desde el arranque y cerró el 4-0 antes del descanso en el Monumental de Alta Córdoba.

Este viernes, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Instituto cayó 0-4 ante Unión en el estadio Monumental de Alta Córdoba. La visita impuso condiciones desde el inicio y dejó sin respuestas al local.

La ráfaga llegó en el primer tiempo: Mauro Pittón abrió a los 7’ y firmó el cuarto a los 32’; entre medio, convirtieron Marcelo Estigarribia a los 10’ y Mauricio Martínez a los 17’. La ventaja temprana definió el trámite.

En el complemento, Instituto ajustó líneas y buscó el descuento sin claridad. Fernando Alarcón vio la roja en el tramo final y el cierre se jugó con clima de reprobación en las tribunas. Unión administró la diferencia y selló una victoria contundente.

