Instituto 0 – Lanús 0: reparto sin goles y la Gloria queda a mitad de camino en Alta Córdoba

Partido intenso y con pocas luces en el área: Instituto mejoró tras el descanso, pero no le alcanzó para quebrar al Granate.

En el Monumental Presidente Perón y por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Instituto y Lanús empataron 0–0 este domingo, en un duelo que dejó más fricción que situaciones nítidas. La visita manejó mejor los primeros pasajes; la Gloria ajustó en el segundo tiempo, ganó metros y terminó más cerca, aunque sin claridad para el último toque.

El trámite ofreció presión alta, mucha segunda pelota y protagonismo de las defensas. Hubo algunas aproximaciones por pelota parada y remates desde media distancia, pero los arqueros resolvieron sin sobresaltos. La sensación final: punto correcto por lo que se vio y un sabor agridulce para Instituto, que necesitaba ganar para meterse de lleno en la pelea.

Impacto en la tabla

Instituto llega a 11 puntos y se mantiene en el 9.º lugar de la Zona B .

llega a y se mantiene en el . Lanús suma 17 puntos y se ubica 4.º en la Zona B.

Próximos partidos