Inflación de agosto fue del 1,9 %: acumulado anual alcanza el 19,5 %, y Milei celebró el dato

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de agosto llegó al 1,9 %, cifra que se mantuvo igual a la de julio; el acumulado en 2025 asciende al 19,5 %, mientras que en la comparación interanual alcanza el 33,6 %. Javier Milei destacó el resultado en “un mes de muchísima volatilidad”.

El INDEC informó que la inflación de agosto alcanzó el 1,9 %, manteniéndose en el mismo nivel que en julio. En lo que va del año, el aumento acumulado alcanza el 19,5 %, mientras que la suba interanual llegó al 33,6 %, en lo que representa su decimosexta desaceleración consecutiva.

Los rubros que más impulsaron este incremento fueron Transporte (+3,6 %), por el aumento en combustibles y vehículos; Bebidas alcohólicas y tabaco (+3,5 %); y Restaurantes y hoteles, con alzas significativas en varias regiones del país. En cambio, Prendas de vestir y calzado registró una baja del –0,3 %, y Recreación y cultura apenas aumentó un 0,5 %.

En su cuenta oficial de X, el presidente Javier Milei celebró el dato y felicitó al ministro de Economía, Luis Caputo: “De nuevo la inflación debajo del 2 %. Grande @LuisCaputoAR …!!! VLLC!”, resaltó. Además, subrayó que este resultado se logró “en un mes de muchísima volatilidad”.

Fue el cuarto mes consecutivo con la inflación mensual por debajo del 2 %, un logro que, según Caputo, no se había registrado desde noviembre de 2017.