Infancias y pantallas: Limia encabezó una mesa de trabajo con referentes de organizaciones sociales

El encuentro reunió a profesionales de la salud, la educación, la comunicación, el deporte y organizaciones de la sociedad civil. Se proyectó como antesala para la construcción de iniciativas concretas en la materia, tanto desde lo legislativo como desde el trabajo articulado entre sectores.

El pasado viernes 27 de marzo, el legislador provincial Leonardo Limia encabezó en la Legislatura de Córdoba una mesa de trabajo sobre uso responsable de pantallas en niñas, niños y adolescentes, que convocó a referentes de los ámbitos de la salud, la educación, la comunicación, el deporte y organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa, impulsada en conjunto con la organización Creciendo Sin Apuro Digital, se consolidó como un espacio de intercambio interdisciplinario orientado a abordar de manera integral el impacto de las tecnologías digitales en la infancia y la adolescencia.

Durante la jornada, se compartieron experiencias personales, aportes provenientes del ámbito académico y distintas perspectivas de intervención, lo que permitió construir un diagnóstico amplio y situado sobre la temática, así como identificar desafíos y oportunidades para su abordaje.

El encuentro resultó altamente fructífero y permitió trazar una primera línea de acción que contempla el desarrollo de iniciativas concretas, no solo desde el ámbito legislativo, sino también a partir de un trabajo articulado con los distintos sectores involucrados, promoviendo instancias de cooperación entre el ámbito público y el privado.

En este sentido, se planteó la necesidad de avanzar hacia un enfoque que coloque en el centro a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo una mirada niñocéntrica en el diseño de políticas públicas vinculadas al entorno digital.

Asimismo, se destacó que, más allá de las regulaciones y restricciones que puedan impulsarse, resulta fundamental fortalecer y promover hábitos, prácticas y actividades que contribuyan al desarrollo integral y que, en muchos casos, se ven desplazadas por el uso prolongado de pantallas.

La convocatoria no solo fue significativa en términos de participación, sino que permitió sentar un precedente en relación con la forma en que Córdoba aborda esta temática: desde una construcción colectiva y bajo un enfoque de corresponsabilidad compartida entre familias, instituciones educativas, clubes, espacios de recreación y el sistema de salud.

A partir de esta primera instancia, se proyecta la continuidad del trabajo en red entre los actores participantes, con el objetivo de consolidar una agenda común y avanzar en el desarrollo de estrategias integrales que promuevan el bienestar de niñas, niños y adolescentes en el actual contexto digital.