Independiente 0 – River Plate 0: empate cerrado en Avellaneda con Armani como figura

El equipo de Marcelo Gallardo dominó la posesión, pero el Rojo de Julio Vaccari dispuso de las chances más claras. River se llevó un punto gracias a las atajadas de su arquero y sigue arriba en el Clausura.

El clásico en el Libertadores de América – Ricardo E. Bochini terminó sin goles, pero no sin emociones. River manejó la pelota durante largos pasajes, aunque le faltó profundidad. Independiente, bien parado y agresivo en la presión, encontró espacios para lastimar y obligó a Franco Armani a responder en varias ocasiones.

En el primer tiempo, el Rojo generó las llegadas más nítidas con remates frontales y apariciones por los costados; River contestó con intentos de media distancia. En el complemento, el local sostuvo la intensidad y volvió a exigir al arquero millonario, mientras que el equipo de Gallardo no consiguió conectar con sus delanteros. Hubo fricción y varias amarillas, propio de un partido de alta tensión.

Sobre el final, Germán Pezzella encendió una alarma al pedir el cambio por una dura lesión, aunque el cierre no alteró el marcador: 0–0 y reparto de puntos.

Balance y tabla

River suma 8 puntos en cuatro fechas (dos triunfos y dos empates) y conserva el liderazgo de su zona, aunque debe ajustar la eficacia en los últimos metros.

suma (dos triunfos y dos empates) y conserva el liderazgo de su zona, aunque debe ajustar la eficacia en los últimos metros. Independiente llega a 2 puntos y muestra una mejora en intensidad y orden bajo Julio Vaccari, pero aún padece la falta de gol.

Lo que viene

En la próxima jornada, River recibirá a Godoy Cruz; mientras que Independiente visitará a Vélez, con la necesidad de ganar por primera vez en el torneo.